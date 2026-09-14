Halterofilii moldoveni au revenit acasă cu sac de medalii și cu un rezultat istoric de la Campionatele Mondiale Universitare de la Doha. Sportivii noștri au cucerit în total 26 de medalii, dintre care 10 de aur, iar republica Moldova a încheiat competiția pe locul doi în clasamentul general pe națiuni. Sportivii noștri au fost întâmpinați cu aplauze și flori la aeroport, de rude și reprezentanții federației de profil.

Alexandrina Ciubotaru, Tudor Bratu și Dan Betca au fost printre protagoniștii delegației noastre. Toți trei au cucerit câte trei medalii de aur și au devenit campioni mondiali universitari la categoriile lor. Tudor Bratu a avut chiar și o performanță de referință. La categoria de până la 95 de kilograme, moldoveanul a ridicat 159 de kilograme la smuls și 191 la aruncat, iar totalul de 350 de kilograme i-a adus nu doar titlul, ci și un nou record al competiției.

Tudor BRATU, CAMPION UNIVERSITAR: „Această Universiadă a fost o experiență foarte plăcută. Pentru prima oară am participat la așa gen de competiție, a fost foarte interesant, emoțional și vesel. ”

Iar Alexandrina Ciubotaru a dominat categoria de până la 77 de kilograme.

Alexandrina CIUBOTARU, CAMPIOANĂ UNIVERSITARĂ: „Am avut așteptări să fiu în primii 3 însă caracterul și cu ajutorul antrenorilor am ajuns pe podium, pe locul întâi.”

Dan Betca a fost de asemenea de neoprit la categoria de până la 70 de kilograme. Moldoveanul a ridicat 134 de kilograme la smuls și 160 la aruncat, pentru un total de 294 de kilograme, cucerind toate cele trei medalii de aur.

Sergiu CREȚU, ANTRENORUL LOTULUI NAȚIONAL: „N-a fost tare ușor. Pur și simplu s-a primit așa că la noi, majoritatea sportivilor cei mai buni, care-s de top a federației sunt practic toți studenți. Deaceea nouă ne-au dat o posibilitate ca să facem rezultate frumoase. ”

Alți halterofili moldoveni care au urcat pe podium la Doha au fost Ion Badanev, Adriana Conac, Anastasia Palic, Alexandr Baldji, Victor Moroșanu și Stanislav Uja. Interesant este că halterofilii moldoveni au revenit la Campionatele Mondiale Universitare după o pauză de opt ani, iar revenirea a fost una spectaculoasă. Moldova a terminat competiția pe locul doi în clasamentul general pe națiuni. Pentru cei mai buni halterofili moldoveni urmează acum o nouă provocare importantă, Campionatele Mondiale de seniori, programate între 27 octombrie și 8 noiembrie, la Ningbo, în China.