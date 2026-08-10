Campioana Petrocub a câștigat derby-ul cu Zimbru și s-a apropiat de lidera Sheriff. Leii din Hîncești s-au impus cu 2 la 1 la Chișinău, într-un meci în care au evoluat în inferioritate numerică aproape o jumătate de oră. Sheriff rămâne însă pe primul loc după victoria cu Dacia Buiucani. În celelalte două partide ale etapei, Real Sireți și CSF Bălți au remizat, iar Milsami a sărbătorit o bornă istorică, 500 de meciuri în prima divizie a Moldovei.

Zimbru și Petrocub au oferit cel mai așteptat meci al etapei. După o primă repriză albă, contrar cursului jocului, campioana a deschis scorul după pauză, în minutul 51, prin Nicolae Rotaru.

Dar avantajul a durat doar un minut. Caio Dantas Batista de Maria a restabilit egalitatea pentru Zimbru și părea că lucrurile revin la normal pentru echipa din strada Butucului. Ba mai mult, zimbrii au primit și un ajutor din partea brigăzii de arbitri. În minutul 62, Petrocub a rămas în zece oameni, după ce Dan Pușcaș a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Dar galben-verzii nu au reușit să profite de superioritatea numerică. În schimb Petrocub a dat lovitura în minutul 78, atunci când după o incursiune excelentă a aceluiași Nicolae Rotaru, golgheterul sezonului trecut - Petru Popescu, a înscris și a adus victoria campioanei, scor final 2 la 1.

Succesul o menține pe Petrocub pe locul doi, cu 14 puncte, iar Zimbru rămâne pe poziția a treia, cu 11 puncte. Lidera ligii 7777 este Sheriff Tiraspol care are 17 puncte după primele 7 runde. Tot ieri viespile nu au făcut spectacol, dar au obținut cele trei puncte, Sheriff trecând cu 1 la 0 de Dacia Buiucani. Singurul gol al duelului de la Tiraspol a fost marcat de albanezul Arli Pergjoni, în minutul 40.

În partea a doua a clasamentului, Real Sireți și CSF Bălți au încheiat la egalitate, 1 la 1, într-un meci care a intrat în istoria fotbalului moldovenesc.

La 40 de ani, Oleg Molla a marcat în minutul 63 golul cu numărul 14 mii din istoria campionatului național. Atacantul Realului a înscris cu capul, după centrarea lui Nichita Covali. Iar Vladislav Boico a egalat pentru Bălți în minutul 80.

Iar la Chișinău, Milsami a bifat și ea o bornă importantă. Formația din Orhei a disputat meciul cu numărul 500 în prima divizie a Moldovei, în deplasare cu Politehnica UTM. Partida s-a încheiat la fel cu 1 la 1. Gazdele au deschis scorul în minutul 35, prin Artur Sprîncean, iar căpitanul Radu Gînsari a salvat un punct pentru vulturii roșii, în minutul 87, transformând un penalty. Milsami devine astfel a cincea echipă din istoria fotbalului moldovenesc care ajunge la 500 de partide în elita națională, după Zimbru, Nistru Otaci, Sheriff Tiraspol și Zaria Bălți.