Petrocub Hâncești a debutat cu o remiză în preliminariile Liga Campionilor la fotbal. În meciul tur al primei runde preliminare, la Chișinău, pe stadionul Zimbru, campioana Moldovei a remizat 1 la 1 contra formației Egnatia din Albania.

Campioana Moldovei la fotbal, Petrocub Hîncești a deschis scorul în fața albanezilor de la Egnatia încă din secunda 44. Atacantul Petru Popescu a profitat de o greșeală ca în curtea școlii a adversarilor și a făcut 1 la 0.

Egnatia nu a resimțit șocul si a preluat inițiativa în joc. După ce au ratat câteva ocazii de gol, discipolii lui Nevil Dede au restabilit egalitatea în minutul 35 prin mijlocașul din Kosovo, Altin Kryeziu.

Totul s-a schimbat însă în prelungirile primei reprize, atunci când campioana Albaniei a rămas în inferioritate numerică. Căpitanul Albano Aleksi a fost eliminat direct după un fault dur asupra lui Victor Bogaciuc. Imediat după revenirea de la cabine, leii din Hîncești au luat cu asalt poarta echipei adverse, iar Sergiu Plătică a trecut în două rânduri pe lângă gol.

După aceasta albanezii au echilibrat meciul și au continuat să se apere exemplar. Chiar dacă Petrocub a forțat portarul Egnatiei a fost de neînvins. O altă ocazie importantă a avut loc în prelungirile meciului, atunci când moldovenii au forțat al doilea gol, însă Ion Jardan a ratat din câțiva metri.

S-a încheiat 1 la 1, iar echipa calificată în runda a doua preliminară din Liga Campionior se va decide în Albania. Meciul retur dintre cele două se va disputa pe 15 iulie. Astăzi își încep aventura europeană alte două echipe moldovenești. În Liga Europei, Sheriff Tiraspol joacă acasă contra slovenilor de la Aluminij, iar în Conference League, Milsami Orhei are parte de o deplasare în Bosnia și Herțegovina, unde o întâlnește pe gruparea Velez Mostar.