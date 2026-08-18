Pierre-Emerick Aubameyang s-a întors în LaLiga în stil mare. Atacantul gabonez a marcat la debut pentru Deportivo La Coruña, însă formația galiciană a fost egalată de pe final și a început sezonul cu un rezultat de egalitate.

Stadio Riazor a avut din nou parte de fotbal de primă ligă după opt ani, iar revenirea lui Deportivo La Coruña în LaLiga a fost marcată de un gol spectaculos. Pierre-Emerick Aubameyang a fost cel care a aprins tribunele. Atacantul gabonez a deschis scorul în minutul 21, după o acțiune individuală de toată frumusețea, și a înscris primul gol al lui Deportivo în LaLiga după o pauză de opt ani.

Pentru Aubameyang, partida a reprezentat revenirea în campionatul Spaniei după experiența de la Barcelona. Acum, la 37 de ani, Aubameyang a acceptat o nouă provocare în Spania, după ce a semnat în această vară cu Deportivo un contract valabil pe două sezoane. Gazdele au intrat astfel în avantaj la pauză, dar nu au rezistat presiunii oaspeților în partea secundă. Elche a avut mai multă posesie și și-a creat mai multe ocazii, iar portarul Leo Román a intervenit decisiv în câteva rânduri. În cele din urmă, Deportivo nu a mai putut păstra avantajul.

Marc Aguado a restabilit egalitatea în minutul 76, cu o lovitură de cap după o centrare din lateral. S-a terminat 1 la 1, în fața a peste 29 de mii de spectatori. Deportivo La Coruna este una dintre cele trei echipe promovate în acest sezon, alături de Racing Santander și Malaga.