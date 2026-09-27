Polonia este din nou regina Europei la volei masculin. Campioana en-titre a învins Franța în finală și și-a apărat trofeul continental. Finlanda a completat podiumul, după o performanță istoric la acest turneu final.

Naționala masculină a Poloniei de volei a cucerit din nou titlul european. Într-o finală spectaculoasă, disputată la Milano, polonezii au învins Franța cu 3 la 1 și au devenit campioni europeni pentru a treia oară în istorie. Primul set a fost unul nebun. Polonia și Franța au mers cap la cap până la 29 la 29, iar polonezii au închis în cele din urmă manșa.

Polonia a continuat să domine și în setul secund, câștigat clar cu 25 la 19. Francezii, campioni olimpici en-titre, au reacționat în actul al treilea. Au redus diferența după 25 la 20 și au relansat finala. După însă Polonia nu a mai cedat controlul partidei. A câștigat setul patru cu 25 la 16 și a închis finala după o oră și 55 de minute. Bartlomiej Bolądz a fost principalul marcator al campioanei, cu 16 puncte. Tomasz Fornal și Wilfredo Leon au adăugat și ei câte 13 puncte.

Pentru Polonia acesta este al treilea titlu european din istorie, după cele cucerite în 2009 și 2023. Mai mult, Polonia a câștigat în acest an și Liga Națiunilor, iar succesul de la EuroVolley îi aduce și calificarea directă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Surpriza turneului a fost însă Finlanda.

Nordicii au obținut prima lor medalie europeană după ce au învins Slovenia cu 3 la 0 în finala mică. Finlanda a câștigat seturile cu 25 la 23, 25 la 20 și 29 la 27. Nooa Marttila a fost principalul marcator al finlandezilor, cu 19 puncte.