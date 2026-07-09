Povestea lui Arthur Fery continuă să uimească lumea tenisului. Britanicul clasat abia pe locul 114 ATP s-a calificat spectaculos în semifinalele Wimbledonului, după ce l-a spulberat în trei seturi pe Flavio Cobolli. Acum urmează cel mai important meci al carierei pentru tenismenul englez, un duel de 5 stele cu Alexander Zverev pentru un loc în marea finală.

La doar 23 de ani, Arthur Fery scrie cea mai frumoasă poveste a acestei ediții de Wimbledon. Invitat pe tabloul principal cu un wildcard, britanicul continuă să sfideze toate pronosticurile și s-a calificat pentru prima dată în semifinalele unui turneu de Grand Slam.

Înainte de Wimbledon, Fery câștigase doar două meciuri pe tabloul principal al turneelor de Grand Slam. La All England Club însă, britanicul joacă tenisul vieții și a devenit favoritul publicului londonez. Susținut frenetic din tribune pe arena centrală, acesta a controlat autoritar duelul contra italianului Flavio Cobolli, semifinalistul de la Roland Garros din acest sezon. Arthur Fery a reușit o victorie fără drept de apel în fața italianului, scor 6 la 4, 7 la 6 și 6 la 0.

Performanța este una istorică. Arthur Fery a devenit doar al doilea jucător din istoria Wimbledonului care ajunge în semifinale din postura de beneficiar al unui wildcard. Singurul care mai reușise acest lucru era croatul Goran Ivanišević, cel care în 2001 avea să câștige și trofeul londonez. Visul britanicului este însă departe de a se fi încheiat. În penultimul act îl va întâlni pe Alexander Zverev, al doilea favorit al competiției și proaspăt campion la Roland Garros, cel care a trecut în sferturi de americanul Taylor Fritz în minimum de seturi, scor 6 la 4, 6 la 4 și 6 la 2.

Iar cealaltă semifinală de pe tabloul masculin de la Wimbledon va fi una de gală, între liderul mondial Jannik Sinner și cel mai titrat tenismen din istorie, Novak Djokovic. Sârbul este fost campion de șapte ori la Wimbledon, iar la ultimele opt participări a ajuns de fiecare dată cel puțin în semifinale. Va fi defapt o reeditare a penultimului act de anul trecut când s-a impus Jannik Sinner, ulterior italianul devenind campion. Sinner a câștigat cinci dintre ultimele șase confruntări împotriva lui Novak Djokovic.