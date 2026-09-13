Start nebun de sezon în Premier League. Campioana Arsenal defilează cu maximum de puncte, nou-promovata Hull ține în șah granzii Angliei, iar Chelsea și Liverpool se împiedică în fața propriilor suporteri. Am avut parte de o etapă în care favoritele au tremurat, iar surprizele au venit pe bandă rulantă.  

Arcadie Munteanu
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Arsenal își continuă perfect apărarea titlului în Premier League. Tunarii au obținut a patra victorie din tot atâtea meciuri. Formația pregătită de Mikel Arteta s-a impus aseară cu 2 la 0 în deplasare cu Sunderland, într-un meci în care David Raya a avut o intervenție decisivă. Portarul spaniol a apărat un penalty executat de Enzo Le Fee în repriza secundă, iar la doar câteva minute distanță Bruno Guimaraes a deschis scorul pentru Arsenal.

Tunarii au rezolvat partida în prelungiri, când Bukayo Saka a transformat o lovitură de la 11 metri și a stabilit scorul final. Arsenal are acum 12 puncte din 12 posibile și conduce clasamentul.

Însă surpriza începutului de sezon este Hull City. Nou-promovata rămâne neînvinsă după primele patru etape și a obținut aseară un rezultat spectaculos pe terenul lui Chelsea, scor 2 la 2. Aristocrații au deschis scorul prin Morgan Rogers, însă Mohamed Belloumi a întors rezultatul cu o dublă.

Joao Pedro a restabilit egalitatea în repriza secundă, iar londonezii nu au mai găsit golul victoriei.

Și Liverpool a făcut un pas greșit. Cormoranii nu au reușit să înscrie pe teren propriu și au remizat, 0 la 0, cu Fulham. Este primul meci din acest sezon în care Liverpool nu marchează. Etapa a patra din Premier League a venit și cu alte rezultate surprinzătoare. Nottingham Forest a învins-o în deplasare pe Aston Villa, scor 2 la 1, Ipswich a trecut cu 3 la 2 de Crystal Palace, iar Tottenham și Everton au încheiat fără goluri, 0 la 0.

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