Aseară s-a încheiat prima etapă din faza ligii Champions League. Fenerbahce și Roma au remizat la Istanbul, PSV Eindhoven și Șahtior Donețk au împărțit punctele în Olanda, iar Lens a obținut o victorie dramatică la Praga, după ce a marcat de două ori în prelungiri.

Fenerbahce a revenit în Champions League după o pauză de 18 ani, dar nu a reușit să obțină victoria în fața propriilor suporteri. Adversara AS Roma a deschis prima scorul în minutul 39. Donyell Malen a creat faza, iar Bryan Cristante a finalizat cu un șut care l-a învins pe portarul turcilor.

Gazdele au reacționat imediat după pauză. În minutul 48, Archie Brown a restabilit egalitatea, după o pasă excelentă primită de la Mason Greenwood.

Fenerbahce a fost aproape să dea lovitura pe final. Nathan Ake a trimis mingea în bară, dar până la urmă partida s-a încheiat 1 la 1. Și pentru AS Roma este, de asemenea un punct important la revenirea în Champions League, după o absență de șapte ani.

Tot 1 la 1 s-a terminat și partida dintre PSV Eindhoven și Șahtior Donețk. Ucrainenii au deschis scorul înainte de pauză, prin Gleiker Mendoza, care a înscris cu un șut superb, la colțul lung.

PSV a revenit în partea secundă atunci când Sergino Dest a profitat de o fază bine construită și a restabilit egalitatea.

Olandezii au avut ocazii să obțină toate cele trei puncte, însă Șahtior a rezistat până la final.

Dacă la Istanbul și Eindhoven am avut câte un punct pentru fiecare echipă, la Praga s-a jucat un adevărat thriller. Slavia a condus-o pe Lens cu 2 la 1 până în minutul 90, însă francezii au refuzat să piardă.

Dar dazdele au rămas în zece oameni după eliminarea lui Mikulas Konecny, și Lens a profitat din plin de avantajul numeric. Florian Thauvin a egalat în minutul 91, iar când toată lumea se pregătea pentru un rezultat de egalitate, Ruben Aguilar a dat lovitura decisivă. Francezul a înscris în prelungiri și a adus victoria lui Lens, 3 la 2, într-un final nebun.

Astfel, prima etapă din faza ligii Champions League s-a încheiat cu multe goluri, reveniri spectaculoase și rezultate surprinzătoare. În actualul format, cele 36 de echipe nu mai sunt împărțite în grupe. Toate formează un singur clasament, iar fiecare formație va disputa opt meciuri, patru acasă și patru în deplasare. Primele opt echipe din clasament se califică direct în optimile de finală. Formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca în play-off, iar echipele de pe ultimile 12 pozițiile vor fi eliminate din competițiile europene. A doua etapă din faza unică a Ligii campionilor este programată pe 13 și 14 octombrie.