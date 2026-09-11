Primele două jucătoare ale lumii se vor bate pentru trofeul de la US Open. Elena Rybakina a revenit spectaculos și a învins-o pe Coco Gauff, în timp ce Aryna Sabalenka a trecut categoric de Jessica Pegula. Pentru Rybakina este prima finală la New York, iar Sabalenka poate cuceri al treilea titlu consecutiv. În plus, indiferent de rezultatul finalei, Rybakina va deveni luni noul lider mondial.

Elena Rybakina și Aryna Sabalenka vor disputa marea finală feminină de la US Open. Cele două cele mai bine clasate jucătoare ale lumii au ajuns în ultimul act după două semifinale spectaculoase. Rybakina a avut nevoie de trei seturi pentru a o învinge pe Coco Gauff, scor 3 la 6, 6 la 4 și din nou 6 la 4. Americanca a început mai bine partida și a profitat de presiunea pusă constant asupra adversarei.

Gauff a făcut break în game-ul al șaselea și a câștigat primul set în fața unui public extrem de gălăgios, din care a făcut parte și fosta primă doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama. Jucătoarea din Kazahstan a schimbat însă ritmul în setul secund.

Rybakina a profitat de greșelile americancei și a restabilit egalitatea, iar atmosfera de pe arena Arthur Ashe s-a schimbat complet. În decisiv, Rybakina și-a pus în valoare serviciul și loviturile puternice de pe linia de fund. S-a desprins la 5 la 3, însă Gauff a reacționat imediat și a recuperat break-ul.

Americanca nu a reușit însă să-și câștige serviciul pentru a egala la cinci. Rybakina a făcut din nou break și a închis partida după două ore și 18 minute.

Pentru Elena Rybakina, aceasta este prima finală din carieră la US Open. În schimb tenismena de 27 de ani are deja două titluri de Grand Slam, la Wimbledon 2022 și Australian Open anul acest. Mai mult, Rybakina este sigură că va deveni numărul unu mondial după US Open. Ea o va detrona pe Aryna Sabalenka, indiferent de ceea ce se va întâmpla în finală.

De partea cealaltă, Aryna Sabalenka a avut nevoie de doar două seturi pentru a trece de Jessica Pegula. Bielorusa s-a impus cu 7 la 5 și 6 la 2, după o partidă controlată în mare parte de la linia de fund. Pegula a ținut pasul doar în debutul meciului, însă Sabalenka și-a găsit rapid ritmul și a obținut calificarea în a patra finală consecutivă la US Open.

Campioana ultimelor două ediții are acum șansa să cucerească al treilea trofeu consecutiv la New York, performanță realizată ultima dată de Serena Williams, între 2012 și 2014. Finala dintre Rybakina și Sabalenka va fi și o revanșă a duelurilor spectaculoase dintre cele două din acest sezon. Ele s-au întâlnit deja de trei ori în 2026. Rybakina a câștigat finala de la Australian Open, în timp ce Sabalenka și-a luat revanșa în finala de la Indian Wells. Finala feminină de la US Open este programată sâmbătă seara, iar campioana va pleca acasă cu un premiu record de 5 milioane și jumătate de dolari.