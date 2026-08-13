Paris Saint Germain câștigă din nou Supercupa Europei. Parizienii au învins Aston Villa cu 2 la 1, în timp ce pentru englezi puștiul Brian Madjo a impresionat și a intrat în istorie.

Paris Saint-Germain a cucerit pentru al doilea an consecutiv Supercupa Europei. Francezii au învins-o cu 2 la 1 pe Aston Villa, într-o partidă spectaculoasă disputată aseara, la Salzburg. În fața a aproape 30 de mii de spectatori, cele două campioane ale Europei, PSG - câștigătoarea Champions League, și Aston Villa, care a triumfat în Europa League au jucat dezinvolt. Parizienii au deschis scorul în minutul 20, atunci când Khvicha Kvaratskhelia a primit mingea după o intervenție excelentă a lui Marco Bizot la șutul lui Désiré Doué și a trimis puternic în plasă.

Aston Villa nu a cedat și a început să pună presiune. Englezii au avut mai multe ocazii, iar tânărul Brian Madjo a fost aproape de egalare de două ori înainte de pauză. Atacantul de doar 17 ani a trimis mai întâi pe lângă poartă, apoi a ratat din nou cu capul. În cele din urmă, insistența englezilor a dat roade. În prelungirile primei reprize, același Madjo a reluat din voleu centrarea lui John McGinn și l-a învins pe Matvey Safonov.

A fost un moment istoric. Brian Madjo, aflat la debut pentru Aston Villa, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Supercupei Europei. După pauză, PSG a trecut din nou la controlul jocului. Luis Enrique l-a introdus pe Ousmane Dembélé, câștigătorul Balonului de Aur, iar francezul a avut imediat un impact important. În minutul 61, Dembélé i-a pasat lui Désiré Doué, iar acesta a înscris pentru 2 la 1.

Aston Villa a protestat, acuzând o poziție de offside, însă golul a fost verificat de VAR și validat. Formația lui Unai Emery a încercat să revină în joc, dar Safonov a avut intervenții importante, în timp ce englezii au continuat să caute golul egalizator. Alysson, un alt tânăr introdus de pe bancă, a creat pericol imediat, iar un alt puști George Hemmings a avut și el o ocazie bună. PSG a rezistat însă până la final și a ridicat din nou trofeul.

Pentru Unai Emery rămâne o nouă dezamăgire în Supercupa Europei - antrenorul spaniol pierzând pentru a patra oară în acest trofeu. Supercupa Europei este meciul care deschide oficial noul sezon al competițiilor europene. Pentru PSG, succesul de la Salzburg vine la doar câteva luni după triumful din Champions League, iar formația franceză începe noul sezon cu încă un trofeu internațional. PSG devine astfel doar a treia echipă din istorie care reușește să păstreze Supercupa Europei, după AC Milan și Real Madrid. Iar pentru antrenorul Luis Enrique acesta este al 13-lea trofeu cucerit de la venirea la Paris, în 2023.