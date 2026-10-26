Puștiul Kimi Antonelli este tot mai aproape de primul titlu mondial din carieră. Italianul de la Mercedes a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite, desfășurat pe circuitul din Austin, și a bifat a noua victorie din acest sezon de Formula 1. Deși a dominat cursa, pilotul în vârstă de 20 de ani nu a putut sărbători încă încoronarea. Lewis Hamilton și George Russell au terminat suficient de sus pentru a amâna deznodământul campionatului.

Kimi Antonelli a pornit din pole position și a confirmat că este principalul favorit la titlul mondial. Italianul a avut un start excelent, și-a păstrat prima poziție și a profitat de dificultățile întâmpinate de Max Verstappen în primele momente ale cursei.

Pilotul echipei Mercedes a gestionat cu maturitate cele 56 de tururi de pe Circuit of the Americas, din Austin. Un rol important l-a avut și strategia echipei, care a mizat pe o singură oprire la boxe, în timp ce mai mulți rivali au optat pentru două opriri. Antonelli a folosit pneurile medii în prima parte a cursei, apoi a trecut pe cele dure și a reușit să-și păstreze avantajul până la final.

Pentru liderul campionatului, acest rezultat a fost suficient pentru a-și consolida avantajul, dar nu și pentru a deveni matematic campion mondial. Charles Leclerc a fost principalul urmăritor al lui Antonelli. Pilotul Ferrari a avut o evoluție solidă și a reușit să-l depășească pe Verstappen în partea finală a cursei, asigurându-și locul secund. Între timp olandezul, care viza a treia victorie consecutivă, nu a reușit să țină pasul cu ritmul lui Antonelli și a fost nevoit să se mulțumească doar cu locul al treilea. Lewis Hamilton a terminat pe poziția a patra, la volanul unui Ferrari, iar Lando Norris a ocupat locul cinci pentru McLaren.



După etapa de la Austin, Antonelli conduce clasamentul general cu 365 de puncte. George Russell ocupă locul secund, cu 242 de puncte, iar Lewis Hamilton este al treilea cu un punct mai puțin decât Russell. Astfel, italianul are acum un avans de 123 de puncte față de Russell și de 124 față de Hamilton. Cu cinci Mari Premii rămase în calendar, Antonelli este tot mai aproape de a deveni campion mondial. Italianul își poate asigura titlul dacă încheie cursa în următoarea etapă programată pe 1 noiembrie, în Mexic. pe locul nouă sau mai sus.