Rafael Jodar continuă să impresioneze la Mastersul masculin de la Montreal. Puștiul de 19 ani a ajuns în sferturile de finală, după ce l-a învins fără drept de apel pe cehul Jiří Lehečka. Spaniolul bifează astfel al treilea sfert consecutiv la un turneu Masters 1000 și se apropie tot mai mult de TOP 10 mondial.

Rafael Jodar este de neoprit. Spaniolul de 19 ani l-a învins pe Jiří Lehečka, cap de serie numărul opt, cu un dublu de 6 la 3 și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Masters de la Montreal. Partida a durat doar o oră și 14 minute, iar Jódar a controlat aproape în totalitate schimburile de pe linia de fund.

Jodar a câștigat 86 la sută dintre punctele jucate cu primul serviciu și a salvat două dintre cele trei mingi de break avute de Lehečka. Pentru iberic acesta este al treilea sfert de finală consecutiv într-un turneu ATP Masters 1000, după Madrid și Roma. Pentru un loc în semifinale, Jodar îl va întâlni pe francezul Arthur Fils, cap de serie numărul 18. La rândul său Fils a trecut de britanicul Cameron Norrie cu 6 la 2 și 7 la 6, într-un meci în care adversarul său a avut o revenire spectaculoasă în tie-break. Norrie a salvat trei mingi de meci la 5 la 6 în setul secund și a condus cu 5 la 2 în tie-break, dar Fils a rezistat și a închis partida în două seturi.

Jódar și Fils se vor întâlni pentru a treia oară în acest sezon. Francezul a câștigat primul duel, la Barcelona, în aprilie, însă spaniolul și-a luat revanșa săptămâna trecută, la Washington. Într-un alt sfert de finală se vor duela Luciano Darderi și Brandon Nakashima. Italianul Darderi a trecut de portughezul Nuno Borges, într-un meci în care adversarul său a reușit mai mulți ași și mai multe lovituri câștigătoare, dar italianul a fost mai eficient în momentele decisive.

Iar Brandon Nakashima a obținut și el o performanță importantă. Americanul l-a învins pe francezul Arthur Rinderknech și s-a calificat pentru prima dată în carieră într-un sfert de finală de Masters 1000. Campionul de la Montreal va încasa 1 milion 150 de mii de dolari. Turneul canadian este și o importantă etapă de pregătire înaintea US Open, ultimul Grand Slam al sezonului.