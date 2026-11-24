Rapid București a dat lovitura la Sfântu Gheorghe și a urcat pe podiumul Superligii. Giuleștenii au câștigat cu 3 la 1 în fața celor de la Sepsi, într-un meci spectaculos, cu goluri, ocazii uriașe și emoții până în ultimele minute. Echipa pregătită de Daniel Pancu a profitat de pasul greșit al lui Dinamo și a urcat pe locul secund, apropiindu-se la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.

Rapid a început în forță partida de la Sfântu Gheorghe și a avut nevoie de numai 40 de secunde pentru a deschide scorul. Claudiu Petrila a pătruns pe partea stângă și a trimis o centrare perfectă în careu, iar Alex Dobre a reluat cu capul și l-a învins pe portarul gazdelor. A fost cel mai rapid gol al actualei ediții de campionat.

Sepsi nu a acuzat prea mult șocul și a restabilit egalitatea în minutul 16. Boris Cmiljanic, a profitat de o neînțelegere a portarului giuleștean cu fundașul Sheriff Sinyan, a furat balonul, și l-a introdus ușor în poarta goală.

Până la pauză Rapidul a fost mai aproape de gol, șutul lui Claudiu Petrila lovind transversala, iar Grameni nu a reușit să finalizeze dintr-o poziție favorabilă. Totuși giuleștenii au revenit în avantaj imediat după venirea de la cabine. În minutul 47, Olimpiu Moruțan a trimis o pasă excelentă în adâncime, Petrila a preluat balonul cu pieptul și a finalizat cu un șut la colțul lung. Oaspeții puteau închide partida mult mai devreme. Filip Stojilkovic a avut două șanse uriașe de a înscrie, însă a lovit transversala, iar ulterior a ratat singur cu portarul. Pe final Sepsi a prins curaj și a forțat egalarea. Gazdele au atacat în valuri, iar Nicolae Păun a avut două ocazii, mai întâi a trimis periculos cu capul, iar ulterior a lovit bara, însă Rapid a rezistat presiunii. În al doilea minut al prelungirilor, Mohammed Kamara a profitat de o ieșire neinspirată a portarului advers și a stabilit scorul final de 3 la 1 pentru giuleșteni.

Succesul este cu atât mai important cu cât Rapid a încheiat turul sezonului regulat pe locul al treilea, iar acum a depășit-o pe Dinamo. Giuleștenii au ajuns la 34 de puncte și au un avans de un punct față de formația din Ștefan cel Mare. În frunte rămâne campioana în exercițiu Universitatea Craiova, cu 36 de puncte, după ce a făcut spectacol în deplasare, unde a învins-o ]n această etapă pe UTA Arad cu 6 la 2.