Raul Fernandez a dat lovitura la Silverstone. Spaniolul de la Trackhouse Aprilia a câștigat Gran Prix-ul Marii Britanii, după o cursă dominată de la primul până la ultimul tur. Jorge Martin și Marco Bezzecchi au completat podiumul, într-o premieră spectaculoasă, toate cele trei locuri au fost ocupate de motociclete Aprilia.

Raul Fernandez a avut un weekend cu două fețe la Silverstone. Sâmbătă, spaniolul a căzut în cursa Sprint, după ce plecase de pe locul doi, iar astăzi și-a luat revanșa în stil mare și a obținut prima victorie din acest sezon în MotoGP. Fernandez a pornit din prima linie și a profitat imediat de o problemă întâmpinată de Jorge Martin și Ai Ogura în primul viraj. Spaniolul a preluat conducerea și s-a desprins rapid de urmăritori. La jumătatea cursei avea deja un avantaj de peste patru secunde față de cei doi piloți ai echipei de uzină Aprilia, Jorge Martin și Marco Bezzecchi. Fernandez a reușit însă să-și gestioneze perfect pneurile și avantajul până la final și a trecut primul linia de sosire după 20 de tururi.

Jorge Martin a încheiat pe locul secund, la mia bine de 2 secunde, iar Marco Bezzecchi a ocupat poziția a treia. Astfel, Aprilia a reușit un podium complet, cu cele trei motociclete ale sale pe primele trei poziții. Campionul mondial en titre, Marc Marquez, a avut un weekend dificil și a încheiat doar pe locul șapte. Cursa a fost una cu multe abandonuri. Ai Ogura, care ocupa locul secund în clasamentul mondial înaintea etapei, a căzut și a pierdut astfel poziția a doua în ierarhia generală. Pe asfalt au ajuns și Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Iker Lecuona, Cal Crutchlow, Alex Rins și Joan Mir.

Pentru Jorge Martin, locul doi a fost suficient pentru a-și consolida poziția de lider al campionatului. Spaniolul are acum 240 de puncte. Marco Bezzecchi a urcat pe locul secund, cu 209 puncte, după ce l-a depășit pe Ai Ogura, care a rămas cu 203 puncte. Grand Prix-ul Marii Britanii a fost etapa a 12-a din cele 22 programate în acest sezon. Următoarea cursă va avea loc în Spania peste 2 săptămâni, atunci când va avea loc Marele Premiu al Aragonului.