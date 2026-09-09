Românul Răzvan Marin a început cu gol aventura lui AEK Atena în Champions League. Internaționalul român a marcat spectaculos din lovitură liberă și a adus victoria formației elene. În aceeași seară au triumfat și gruparile din Anglia. Manchester City a câștigat la Porto, cu o dublă a lui Erling Haaland, iar Aston Villa s-a impus la limită în deplasarea de la Club Brugge.

Mijlocașul român a înscris în minutul 21, dintr-o lovitură liberă executată superb, din afara careului. Marin a trimis mingea peste zid, direct în vinclu, iar portarul lui LASK nu a avut nicio șansă. AEK s-a impus cu 1 la 0 și a început cu dreptul parcursul în Champions League, iar românul Răzvan Marin a fost eroul lui AEK Atena la revenirea echipei grecești în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

Manchester City a început și ea cu victorie noua campanie europeană. Englezii s-au impus cu 2 la 0 pe terenul lui FC Porto, după o partidă dominată autoritar. City a avut peste 70 la sută posesie și a expediat 20 de șuturi, dintre care zece pe poartă, în timp ce portughezii nu au cadrat niciun șut. Erling Haaland a deschis scorul imediat după pauză. Norvegianul a reluat cu capul centrarea lui Enzo Fernandez și a trimis mingea în vinclu. Atacantul lui City a mai punctat o dată în prelungiri, când a profitat de pasa lui Rayan Ait-Nouri și a stabilit scorul final de 2 la 0.

În schimb o altă grupare englezească Aston Villa a avut parte de un meci mult mai complicat în Belgia. Echipa lui Unai Emery a învins-o pe Club Brugge cu 3 la 2, după ce a condus cu 3 la 1 la pauză. John McGinn a deschis scorul în minutul 11. Brugge a egalat prin Hugo Vetlesen, dar Villa a revenit rapid. Buendia a făcut 2 la 1, iar Nicolas Jackson a înscris pentru 3 la 1 înainte de pauză.

Belgienii nu au cedat. Nicolo Tresoldi a redus din diferență în minutul 61, din penalty, iar finalul a fost unul cu emoții pentru formația engleză. Villa a rezistat însă și a obținut toate cele trei puncte.

A fost și prima victorie pentru deținătoarea Europa League, Aston Villa având un început mai puțin convingător în campionatul Angliei.