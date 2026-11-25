Real Madrid a apăsat accelerația și a preluat șefia Ligii Campionilor. Galacticii au făcut spectacol în fața celor de la PSV, pe care i-au învins cu 5 la 1, iar Mbappe continuă cursa pentru titlul de golgheter. În același timp, două dintre revelațiile competiției, Como și Betis, au obținut victorii importante și au urcat în primele opt. Lupta pentru calificarea directă în optimi devine tot mai interesantă.

Real Madrid a demonstrat încă o dată de ce este una dintre favoritele la câștigarea trofeului. Echipa pregătită de Jose Mourinho a obținut cea mai clară victorie a serii, 5 la 1 cu PSV Eindhoven, și a ajuns la cinci succese consecutive în competiție. Madrilenii au avut însă parte de o primă repriză complicată. Olandezii au dat lovitura în minutul 32, când Ivan Perisic a transformat un penalty și a adus-o pe PSV în avantaj. Realul a revenit însă spectaculos după pauză. Federico Valverde a restabilit egalitatea în minutul 50, iar Jude Bellingham a întors rezultatul zece minute mai târziu, cu o execuție superbă de la distanță.

A urmat momentul lui Kylian Mbappe. Francezul a înscris în minutul 62, apoi a reușit dubla în minutul 84, confirmând forma excelentă din acest sezon. Mbappe a ajuns la șase goluri și împarte prima poziție în clasamentul marcatorilor cu Tasos Douvikas, atacantul revelației Como.

Vinicius Junior a închis tabela în minutul 86, după o acțiune ofensivă în care Real Madrid a arătat din nou forță și eficiență.

Cu 15 puncte din 15 posibile și un golaveraj de 18 goluri înscrise și 8 primite, Real Madrid a urcat pe primul loc în clasamentul general.

Una dintre cele mai frumoase povești ale acestei ediții este scrisă de Como. Formația italiană, revenită în prim-planul fotbalului european, continuă să impresioneze și a obținut a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor. Echipa lui Cesc Fabregas a învins-o cu 1 la 0 pe AEK Atena. Diferența a fost făcută în minutul 57, când Luis Milla a expediat un șut superb de la aproximativ 20 de metri, direct în vinclu.

În zona locurilor care asigură calificarea directă în optimi a ajuns și Real Betis. Spaniolii au obținut o victorie clară în deplasare, 2 la 0 cu Slovan Bratislava, și au confirmat că nu sunt doar o prezență surprinzătoare în această fază a competiției. Eroul formației din Sevilla a fost atacantul columbian Cucho Hernandez, autorul unei duble.

În alte partide disputate aseară, Bodo/Glimt a reușit o victorie la limită în fața austriecilor de la LASK cu 1 la 0. Norvegienii au dat lovitura în minutul 90, când Andreas Helmersen a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap, iar balonul a fost deviat în propria poartă de Melayro Bogarde. Un succes la fel de important a obținut Porto, în deplasare, cu Feyenoord. Portughezii au câștigat la fel cu 1 la 0, și la fel după un autogol. Oussama Targhalline a fost cel care și-a introdus balonul în propria poartă. În schimb, Leipzig a învins-o pe Lens cu 3 la 1 și i-a provocat formației franceze a patra înfrângere consecutivă în competiție. Antonio Nusa a fost eroul nemților, norvegialul reușind o dublă.