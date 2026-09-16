Real Madrid a scăpat printre degete un avantaj de două goluri, dar a găsit din nou soluția în prelungiri. Echipa lui Jose Mourinho a învins-o pe lanterna roșie, Elche, cu 3 la 2, într-un meci spectaculos din La Liga. Vedeta Kylian Mbappe a marcat, după care a oferit și pasa decisivă la golul victoriei, reușită înscrisă de tânărul Carlos Espi, în minutul 90+1.

Real Madrid a început partida în forță și putea deschide scorul încă din primele minute, însă Vinicius Junior a ratat din apropierea porții. Gazdele au răspuns prin Tete Morente și Abiel Osorio, dar Madridul a preluat controlul. În minutul 25, Arda Güler a executat o lovitură liberă care a lovit bara, iar portarul Matias Dituro a deviat mingea în propria poartă. Opt minute mai târziu, Real a dublat avantajul. Yan Diomande a trimis centrarea, iar starul Kylian Mbappe a finalizat din interiorul careului.

Pentru francez a fost al șaptelea gol în primele șase apariții din acest sezpn din La Liga. Real Madrid putea intra la pauză cu un avantaj și mai mare după ce același Mbappe a mai înscris o dată, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid. După pauză, însă, lucrurile s-au schimbat. Elche a început să pună presiune, iar Real Madrid a ratat mai multe ocazii de a închide meciul.

În minutul 71, Abiel Osorio a redus din diferență cu o lovitură de cap după centrarea lui Lucas Cepeda, iar gazdele au prins curaj. Astfel, cu șapte minute înainte de final au restabilit egalitatea. Fer Nino a profitat de o eroare în defensiva galactică și a înscris pentru 2 la 2.

Real Madrid pierdea astfel un avantaj de două goluri în mai puțin de 20 de minute. Dar când partida părea să se încheie la egalitate, galacticii au dat lovitura. Jose Mourinho a mizat pe Carlos Espi, introdus în minutul 87, iar atacantul a avut nevoie decât de câteva minute pentru a-și pune din nou amprenta asupra meciului. În primul minut al prelungirilor, Jude Bellingham a contribuit la fază, mingea a ajuns la Kylian Mbappe, iar francezul a pasat în fața porții, de unde Espi a marcta poentru 3 al 2.

Acesta este al doilea gol decisiv marcat de Carlos Espi în acest sezon, după reușita din partida cu Espanyol, când a înscris tot pe final și a adus victoria Realului cu 2 la 1. Astfel, tânărul atacant spaniol, transferat în această vară de la Levante, începe să devină o armă importantă pentru Jose Mourinho, mai ales pe final de meci. Victoria de la Elche îi aduce Realului 15 puncte după șase etape. Echipa lui Mourinho este acum la egalitate cu Barcelona, însă formația catalană joacă partida sa astăzi, acasă cu Racing Santander.