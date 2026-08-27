Record mondial într-un meci de volei. Germania și Italia au jucat un set de 130 de puncte, act care a durat 89 de minute. În primul set al meciului amical, cele două selecționate au dus lupta până la un scor greu de imaginat, 66 la 64 pentru Germania.

Italia și Germania au oferit un adevărat maraton de volei la turneul amical Reggio Calabria. Germania a intrat mai bine în meci și a condus cu 12 la 7, însă italienii au revenit și au egalat la 18. De aici a început nebunia. La scorul 24 la 22, nemții au avut primele mingi de set, dar Italia le-a salvat. A urmat o serie incredibilă de schimburi, în care ambele echipe au avut numeroase ocazii să închidă setul.

Germania a ratat 14 mingi de set înainte să transforme-o pe a 15-a. Italia, în schimb, a salvat nu mai puțin de 28 de mingi de set ale adversarilor. Au fost 130 de puncte într-un singur set și 89 de minute de joc. Un record mondial pentru un set disputat într-un meci oficial între naționale. Și, deși Germania a câștigat setul care a intrat în istorie, Italia a avut ultimul cuvânt în meci. Campioana mondială a revenit și a egalat la seturi 2 la 2, după care s-a impus în decisiv cu 15 la 12, după o partidă ce a durat mai mult de trei ore și jumătate.