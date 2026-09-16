Remiză spectaculoasă pentru naționala de futsal a Moldovei, într-un amical cu Armenia. Tricolorii au condus până aproape de final, însă oaspeții au revenit de trei ori și au smuls egalul.

Naționala Moldovei de futsal a început perfect partida de verificare contra Armeniei, desfășurată la Futsal Arena FMF din Ciorescu. Cristian Obadă a deschis scorul în minutul 3, iar echipa noastră a intrat la pauză în avantaj. Armenia a revenit în partea secundă atunci când Mihran Dermenjyan a egalat în minutul 30, însă Moldova a reacționat imediat. Ion Covali a făcut 2 la 1 în minutul 31, iar David Moșneagu a majorat avantajul tricolorilor doar un minut mai târziu.

Armenii nu au cedat însă. Dermenjyan a marcat din nou în minutul 32, pentru 3 la 2, iar cu două minute înainte de final, același jucător a înscris pentru a treia oară și a stabilit scorul final, de 3 la 3.

Astfel, Mihran Dermenjyan a fost omul meciului pentru Armenia, cu un hat-trick, în timp ce pentru Moldova au marcat Cristian Obadă, Ion Covali și David Moșneagu. Pentru tehnicianul tricolorilor, Vasile Arlet, partida amicală definitivează ultimile detalii înaintea preliminariilor Campionatului Mondial de futsal din 2028. Moldova face parte din grupa a doua a turului principal, alături de Franța și Muntenegru. În această fază, cele trei selecționate vor juca fiecare câte două meciuri, tur și retur.

Primul test oficial va fi pe 16 octombrie, în deplasare cu Muntenegru. În turul principal sunt 12 grupe a câte trei echipe. Câștigătoarele, dar și cele mai bune patru echipe clasate pe locul secund se califică direct în turul de elită. Celelalte opt formații clasate pe locul secund merg într-un play-off. Acestea vor fi împerecheate în patru dueluri, disputate în sistem tur-retur, iar câștigătoarele completează și ele tabloul turului de elită. Pentru Moldova, acesta este și primul obiectiv, accederea în turul de elită. Deaceea tricolorii vor avea nevoie de rezultate bune în duelurile cu Franța și Muntenegru pentru a continua drumul spre turneul final.