Reprezentativa feminină de rugby 7 a Moldovei a ratat medalia de bronz în etapa a doua a Campionatului European, turneu găzduit de țara noastră. Fetele noatre au cedat în finala mică în fața Georgiei. Iar naționala masculină a terminat pe locul 7 și a reușit să-și păstreze locul în Divizia Trophy.

După ocuparea locului 3 la începutul lunii, la primul turneu continental, din orașul Makarska, Croația, naționala feminină de rugby 7 a Moldovei a fost la un pas să-și repete performanța și în cea de-a doua fază. Fetele noastre au început ziua fiind aproape de o mare surpriză în semifinale. La turneul de acasă, competiție ce s-a desfășurat pe stadionul Dinamo din capitală tricolorele au întâlnit favorita, Ucraina, și după o prima repriză dezastruoasă, în care erau conduse cu 15 la 0, elevele lui Ion Cebotari au revenit spectaculos. Rugbistele noastre au reușit două esee și două transformări, dar nu a fost destul. Au cedat până la urmă cu 14 la 15 în fața ucrainencelor și au ratat calificarea în marea finală.

Astfel, la fel ca la începutul lunii, fetele noastre au jucat din nou finala mică, dar de această data la turneul de acasă, Moldova a pierdut în fața Georgiei. Adversarele au început mai bine duelul pentru medalie și au condus cu 10 la 0 la pauză. Tricolorele nu au lăsat garda jos și au dat replica în partea secundă, apropiindu-se la 10 la 7.

Însă doar atât, georgiencele au forțat pe final de meci și s-au impus cu 17 la 7 adjudecându-și medaliile de bronz.

Iar după înfrângerea din sferturi contra favoritei Elveția, naționala masculină a luptat astăzi pentru locurile 5-8 ale turneului de acasă. Mai întâi, haiducii au pierdut cu 7 la 12 în fața Croației, după care au învins-o pe Ungaria cu 24 la 21 și au încheiat competiția pe locul 7.

Astfel după evoluția dezamăgitoare din prima etapă din orașul Makarska, Croația, unde băieții au fost ultimii, cu acest loc 7 haiducii reușesc să-și păstreze locul în Divizia Trophy.