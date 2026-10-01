Holger Rune a avut parte de o revenire grea în cicruitul ATP după o pauză de 11 luni. Danezul a fost umilit de un francez la revenirea mult așteptată de la Tokyo.

Holger Rune a primit o lecție dură la revenirea în circuitul ATP. Danezul a fost eliminat în doar 55 de minute de francezul Kyrian Jacquet, în primul tur al turneului de la Tokyo. Francezul, aflat pe locul 86 mondial, a profitat de fiecare ezitare a adversarului. De partea cealaltă Rune a început slab și nu a reușit să pună presiune constantă pe serviciul francezului. Jacquet a câștigat primul set cu 6 la 3, iar în actul secund danezul nu a mai găsit soluții. Francezul s-a desprins rapid și a închis meciul cu 6 la 1 în manșa secundă.

Rune a încercat să revină la nivelul de altădată după aproape 11 luni de absență, perioadă în care a fost nevoit să se recupereze după o ruptură la tendonul lui Ahile, suferită anul trecut, la Stockholm, în semifinala cu Ugo Humbert. Accidentarea a necesitat o intervenție chirurgicală și o perioadă lungă de recuperare. Danezul a revenit oficial în competiții în septembrie, la Cupa Davis. A câștigat două meciuri pentru Danemarca, inclusiv confruntarea spectaculoasă cu Grigor Dimitrov.

La Tokyo însă, ritmul și forma fizică nu au fost suficiente. În urma accidentării și a perioadei îndelungate fără meciuri, Rune a coborât până pe locul 188 în clasamentul ATP. Iar eliminarea de la Tokyo îl lasă fără punctele pe care le avea de apărat după parcursul de anul trecut. În 2025, danezul ajunsese până în sferturile de finală. La Japan Open participă nume importante precum Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Casper Ruud și Tommy Paul. Alcaraz este campionul en-titre și încearcă să-și apere trofeul. Campionul turneului va încasa un premiu de aproape 450 de mii de dolari.