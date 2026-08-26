Revenire incredibilă în play-off-ul Ligii Campionilor, echipa austriacă LASK a întors de la 0 la 4 la general și s-a calificat în faza ligii după un meci nebun cu scoțienii de la Celtic. În aceeași seară, grupările Bodø/Glimt și Sabah au obținut și ele calificarea.

Arcadie Munteanu
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La adăpostul victoriei cu 3 la 0 din tur, Celtic părea să aibă calificarea în buzunar. Mai mult, scoțienii au înscris și în deplasare, în minutul 21, prin căpitanul Callum McGregor, ducând avantajul la 4 la 0 la general. Campioana Austriei, LASK nu a renunțat însă la luptă. Moses Usor a redus diferența în minutul 32, iar Robert Ljubičić a înscris imediat după pauză și a reaprins speranțele austriecilor.

În minutul 58, Samuel Adeniran a punctat pentru 3 la 1, iar LASK a continuat să atace. Celtic a rezistat până aproape de final, dar în primul minut al prelungirilor Florian Flecker a înscris și a trimis partida în timpul suplimentar. Austriecii au completat revenirea de senzație în minutul 109. Samuel Adeniran a marcat din nou și a dus scorul la 5 la 1, ceea ce însemna 5 la 4 la general pentru LASK.

Adeniran putea deveni eroul absolut al serii. În minutul 115, atacantul a executat un penalty, dar portarul a apărat.
Celtic nu a mai găsit însă puterea să revină, iar LASK s-a calificat pentru prima dată în faza ligii Champions League, după una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria recentă a competiției, în timp ce Celtic va continua sezonul european în Europa League.

O altă calificare dramatică a fost obținută de Sabah Baku. Campioana Azerbaidjanului a trecut de Hapoel Beer Sheva cu 5 la 2 după prelungiri și cu 6 la 4 la general, după un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Hapoel a început mai bine și a deschis scorul în minutul 10, prin Igor Zlatanovic. Sabah a egalat în minutul 38, prin Christian Nwachukwu, iar oaspeții au revenit în avantaj în minutul 61, prin Guy Mizrahi.

Dar Sabah nu a cedat. Umarali Rahmonaliyev a făcut 2 la 2 în minutul 74, ca azerii să înscrie din nou în minutul 90+4, prin Tural Bayramov, și au trimis partida în prelungiri.

Acolo, Patrick M'Bina a făcut 4 la 2 în minutul 101, iar Joy-Lance Mickels a închis tabela la 5 la 2 în minutul 115. Partida a fost extrem de tensionată și s-a încheiat cu două eliminări pentru Hapoel Beer Sheva. Sabah a câștigat  și s-a impus cu 6 la 4 la general și a obținut o calificare istorică. Clubul din Azerbaidjan, fondat în 2017, va debuta astfel în faza ligii Champions League.

Tot aseară, Bodø/Glimt nu a avut nevoie de emoții. Campioana Norvegiei a învins-o pe NEC Nijmegen cu 3 la 0 și s-a calificat pentru al doilea sezon consecutiv în grupa unică din Liga Campionilor. Fredrik Bjørkan a deschis scorul, iar Sondre Auklend a făcut 2 la 0, la pauză.

Scorul final a fost stabilit în minutul 73, când Deveron Fonville a înscris în propria poartă. Norvegienii au câștigat cu 3 la 0 și s-au impus cu 6 la 1 la general. Bodø/Glimt va juca pentru al doilea an consecutiv în faza ligii Champions League. Play-off-ul Ligii Campionilor se încheie astăzi, când vor fi stabilite și ultimele patru echipe calificate. Iar tragerea la sorți pentru faza ligii este programată joi, 27 august, la Monaco.

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