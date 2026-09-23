Rezultat remarcabil pentru Moldova și la Campionatul Mondial de judo pentru veterani, desfășurat la Sarajevo. Muhtar Murtazaliev a cucerit medalia de argint la categoria de până la 100 de kilograme. la categoria de până la 100 de kilograme.

Arcadie Munteanu
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Vicepreședintele Federației de Judo a Republicii Moldova a trecut, pe rând, de un german, apoi de un austriac, iar pentru un loc în marea finală l-a învins pe un luptător din Italia. 

În ultimul act Murtazaliev a fost însă învins de rusul Aleksei Utenin. Pentru luptătorul nostru este o nouă performanță importantă la veterani. Murtazaliev este campion european în 2023 și 2024, iar la Campionatele Mondiale printre veterani a mai cucerit alte două medalii de bronz. 

Turneul mondial printre maeștri, desfășurat în Bosnia și Herțegovina a reunit aproape o mie 400 de judokani din 65 de țări.
 

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