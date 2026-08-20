Rezultate neașteptate în play-off-ul Cupei României. Două echipe din prima ligă nu au prins grupele fiind învinse surpinzător de cluburi din eșalonul secund. Cu moldoveanul Teodor Lungu în teren, Oțelul Galați a suferit o înfrângere usturătoare în fața Concordiei, iar Farul a fost eliminată de FC Bihor.

Cu jucătorul naționalei Moldovei, Teodor Lungu integralist, Oțelul a pierdut la scor în finala play-off-ului de calificare în grupele Cupei României. Cu mai multe rezerve în teren, echipa din Galați a fost surclasată cu 1 la 5 de gruparea din liga secundă Concordia Chiajna. Golul de onoare a Oțelului a fost înscris pe final de Denis Bordun, după o fază creată de fotbalistul nostru, Teo Lungu.

De fapt, moldoveanul Teodor Lungu a fost unul dintre cei mai buni în teren. Internaționalul nostru este cu moralul ridicat după ce în urmă cu 3 zile, în campionat, a adus un punct important, înscriind un gol fabulos contra campioanei Universitatea Craiova. Dar Oțelul nu a fost singura formație din prima ligă a României care a ratat calificarea în grupe. Un alt șoc din Cupa României a fost eliminarea celor de la Farul Constanța. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a fost învinsă la Oradea, de formația din liga secundă FC Bihor. Singurul gol al partidei a fost marcat de Nicu Modan în minutul 13.

Astăzi se încheie meciurile din play-off-ul Cupei României, iar învingătoarele din această rundă vor juca în grupe. Acolo vor participa primele 8 echipe clasate în ediția precedentă a SuperLigii românești: Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj, Rapid, FCSB, FC Argeș, Dinamo și UTA, plus cele 16 cluburi care se califică din faza play-off-ului. Universitatea Craiova este deținătoare trofeului, oltenii reușind eventul în sezonul trecut.