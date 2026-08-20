Rezultate șoc s-au înregistrat și pe tabloul masculin de la Cincinnati. Primii doi favoriți ai turneului, Alexander Zverev și Felix Auger-Aliassime, au fost eliminați în optimi. Zverev a ratat o minge de meci și a cedat în fața americanului Tommy Paul, iar Auger-Aliassime nu i-a făcut față lui Frances Tiafoe.

Alexander Zverev a ratat șansa de a se apropia de trofeul de la Cincinnati. Germanul, numărul trei mondial și principalul favorit al turneului, a fost eliminat în optimile de finală de americanul Tommy Paul, după un meci dramatic, întrerupt de mai multe ori din cauza ploii. Zverev a început mai bine și a câștigat primul set cu 6 la 4. În actul secund, germanul a avut chiar o minge de meci, însă Tommy Paul a rezistat și a trimis partida în tie-break. Americanul s-a impus cu 8 la 6, iar decisivul a fost la fel de echilibrat. Paul a revenit de la 2 la 4 în setul al treilea, a câștigat patru game-uri consecutive și s-a impus cu 6 la 4. Americanul a avut nevoie de aproape trei ore pentru a obține una dintre cele mai importante victorii ale carierei.

Pentru Paul este primul sfert de finală disputat la Cincinnati și al 50-lea sfert de finală la nivel ATP din carieră. În următoarea rundă, americanul îl va întâlni pe Flavio Cobolli. Italianul, cap de serie numărul șapte, a trecut de tânărul spaniol Rafael Jódar, scor 4 la 6, 7 la 6 și 6 la 3.

Și al doilea favorit al competiției a părăsit turneul. Canadianul Felix Auger-Aliassime a fost învins fără drept de apel de Frances Tiafoe. Americanul s-a impus cu 6 la 3 și 6 la 4 și a obținut a patra victorie în acest sezon împotriva unui jucător din Top 10.

Auger-Aliassime a comis nu mai puțin de 37 de erori neforțate, în timp ce Tiafoe a avut doar 16. Victoria i-a adus americanului calificarea în al doilea sfert de finală de Masters 1000 din acest sezon. Tiafoe va avea însă un adversar redutabil în sferturi. Îl va întâlni pe italianul Lorenzo Musetti, cap de serie numărul zece, care l-a eliminat pe portughezul Jaime Faria.

Iar după eliminarea primilor doi favoriți, Taylor Fritz devine cel mai bine clasat jucător rămas pe tabloul de la Cincinnati.

Americanul, favorit numărul șase, a trecut de australianul Christopher O'Connell și va avea parte de un duel sută la sută american în sferturi, unde îl va întâlni pe Brandon Nakashima. Astfel, patru dintre cei opt jucători rămași în competiție sunt americani, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Taylor Fritz și Brandon Nakashima. Începând din acest an, turneul Masters 1000 din Cincinnati, beneficiază de un format extins pe două săptămâni, iar complexul din Ohio a trecut printr-o modernizare de aproximativ 260 de milioane de dolari. Această competiție este ultimul test major înainte de US Open, ultimul Grand Slam al anului.