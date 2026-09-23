România nu a mai reușit o nouă surpriză. După ce a învins Franța în grupe, tricolorii au fost eliminați de campioana olimpică în sferturile de finală ale Europenelor de volei masculin. Francezii s-au impus categoric, cu 3 la 0, și sunt deja în semifinale, alături de campioana europeană Polonia.

România a fost oprită în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin. După victoria spectaculoasă cu Franța din grupe și succesul fără set pierdut cu Ucraina în optimi, tricolorii nu au mai putut repeta surpriza. Campioana olimpică a jucat aproape fără greșeală la Sofia și s-a impus în trei seturi, scor 25 la 16, 25 la 19 și din nou 25 la 19. Franța a controlat meciul încă din primul set, iar România nu a mai găsit soluțiile pentru a întoarce partida, așa cum o făcuse la Cluj-Napoca, când reveniseră incredibil de la 0 la 2 la seturi. De această dată Theo Faure a fost imperial și a fost principalul marcator al partidei, cu 19 puncte.

Astfel, România încheie turneul în sferturile de finală, repetând performanța de la ediția precedentă. Iar Franța merge în semifinale și va întâlni câștigătoarea sfertului dintre Italia și Finlanda. În cealaltă semifinală este deja calificată Polonia. Campioana europeană en-titre a trecut cu 3 la 0 de Germania, cu 25 la 23, 25 la 17 și iarăși 25 la 17 la seturi. Wilfredo Leon a fost principalul marcator al polonezilor, cu 17 puncte.

Polonia își așteaptă adversara din semifinală, care va fi câștigătoarea duelului dintre Belgia și Slovenia. Finala Campionatului European va avea loc, sâmbătă, pe 26 septembrie, la Milano.