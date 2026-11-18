Iar naționala României încheie cu un nou eșec anul. Tricolorii lui Gică Hagi au pierdut în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, deși au condus încă din primele minute. Astfel, România a ratat șansa de a-și asigura menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor. Un eurogol încasat pe final a pecetluit înfrângerea și a trimis România la baraj.

Naționala României a început promițător partida de la Zenica, contra Bosniei și Herțegovinei, iar Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, după o pasă excelentă a lui Dennis Man.

Forțată să atace ca să scape de barajul de retrogradare, Românii a continuat în ofesivă, iar Bîrligea a fost aproape de dublă, însă portarul Zlomislic a intervenit salvator de câteva ori. În cele din urmă gazdele au restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. În minutul 45, Andrei Rațiu a pierdut mingea în propriul careu, iar Benjamin Tahirovic a profitat de greșeala fundașului și a trimis balonul în plasă. Și după reluare, România a avut din nou ocazii importante. Bîrligea a fost aproape de gol în două rânduri, dar nu a reușit să-l învingă pe portar. De cealaltă parte, bosniacii au devenit tot mai periculoși, și deja goalkeeperul român Otto Hindrich a avut câteva intervenții importante. Momentul decisiv s-a produs în minutul 82 atunci când Bajraktarevic, colegul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven, a preluat mingea, s-a întors excelent și a expediat un șut puternic direct în vinclu.

Un gol spectaculos, care a adus victoria Bosniei cu 2 la 1 și a condamnat România la baraj.

În celălalt meci al grupei, Polonia și Suedia au încheiat la egalitate, scor 1 la 1, dar rezultatul nu a mai schimbat însă situația României. (CARTON) Suedia a câștigat grupa, cu 14 puncte, și a obținut promovarea directă în Liga A. Bosnia și Herțegovina a terminat pe locul secund, cu 11 puncte, și va disputa barajul pentru promovare în primul eșalon. Polonia s-a clasat pe locul trei, cu cinci puncte, și și-a păstrat locul în Liga B, iar România a încheiat grupa pe ultima poziție, cu doar trei puncte, după o singură victorie și cinci înfrângeri. Astfel, tricolorii lui gică Hagi vor lupta la baraj, pentru a evita retrogradarea în Liga C. România va afla vineri, 20 noiembrie, adversara din baraj și vor întâlni una dintre cele patru echipe clasate pe locul secund în grupele Ligii C: Belarus, Cipru, Insulele Feroe sau Estonia. Dubla confruntare din baraj este programată în perioada 25-30 martie 2027.