Seară cu emoții și goluri pentru fotbaliștii români în campionatul Italiei. Daniel Bîrligea a explodat în tricoul lui Frosinone și a marcat de două ori în mai puțin de 25 de minute, contribuind la o victorie categorică a echipei sale. În schimb, Radu Drăgușin a fost integralist în duelul cu Atalanta, încheiat la egalitate, 2 la 2. Echipa sa Fiorentina continuă însă seria neagră de pe teren propriu și nu a mai câștigat în fața propriilor suporteri de opt meciuri.

Frosinone a făcut spectacol în fața propriilor suporteri și a trecut fără emoții de Lecce, scor 5 la 1. Atacantul român Daniel Bîrligea a fost unul dintre eroii serii, deși a început partida pe banca de rezerve. Introdus în minutul 70, atacantul român a avut nevoie de numai două minute pentru a marca primul său gol în Serie A.

Bîrligea a primit o pasă excelentă de la Romano Schmid, a scăpat de apărarea adversă și l-a învins pe portar. Atacantul român nu s-a oprit însă aici. În prelungirile partidei, după un corner executat scurt, Daniel Bîrligea s-a demarcat foarte bine la prima bară și a trimis din nou mingea în plasă, trecându-și în cont prima dublă de la sosirea în Italia.

Pentru Bîrligea, atacant împrumutat de Frosinone de la FCSB, acestea sunt primele goluri marcate în campionatul Italiei. Vârful român a bifat al cincilea meci pentru formația italiană, iar dubla ar putea reprezenta un moment important în lupta pentru un loc de titular. Totodată victoria o menține pe Frosinone pe locul șase în clasament, cu 17 puncte, la numai un punct în spatele celor de la AC Milan. Tot aseară, un alt român, Radu Drăgușin, a fost integralist în confruntarea dintre Fiorentina și Atalanta, încheiată la egalitate, 2 la 2. Atalanta a intrat în avantaj la pauză după ce Charles De Ketelaere a deschis scorul în minutul 41.

Fiorentina a revenit însă spectaculos, Alieu Njie a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap, iar 8 minute mai târziu, formația gazdă a trecut în avantaj. João Mario a șutat din apropierea careului, iar mingea a fost deviată nefericit de Relja Obric și l-a păcălit pe portarul Atalantei.

Bucuria gazdelor nu a durat însă prea mult. În minutul 74, Nicola Zalewski a restabilit egalitatea cu un șut plasat. Pe final, ambele echipe au căutat golul victoriei, dar scorul a rămas neschimbat. Astfel, românul Radu Drăgușin a jucat toate cele 90 de minute în centrul apărării Fiorentinei, dar rezultatul nu rezolvă problemele echipei sale. Formația din Florența a ajuns la opt partide consecutive fără victorie pe teren propriu în Serie A, bilanțul fiind de cinci remize și trei înfrângeri.