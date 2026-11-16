Ronaldinho a demonstrat că magia sa nu a dispărut nici după mai bine de un deceniu departe de gazon. La 46 de ani, brazilianul a revenit într-un meci oficial, în tricoul formației italiene Ravenna, și a contribuit la faza primului gol al echipei sale. Campion mondial, câștigător al Balonului de Aur și fost star al Barcelonei, Ronaldinho a fost întâmpinat ca un adevărat rege de suporteri. Iar povestea ar putea continua, pentru că brazilianul nu exclude o nouă apariție pe teren.

După 11 ani de la ultimul său meci oficial, Ronaldinho a îmbrăcat din nou echipamentul unei echipe într-o partidă din fotbalul profesionist. Brazilianul a fost titular în derby-ul italian din liga a treia dintre Ravenna și Forli, și a purtat tricoul cu numărul 10. Deși inițial se vorbea despre o apariție de aproximativ 30 de minute, Ronaldinho a rămas pe teren până la pauză. Brazilianul a executat și câteva lovituri de colț, iar una dintre centrările sale a creat pericol în careul advers. Dar revenirea sa nu a fost doar una simbolică. În minutul 36, brazilianul a participat apoi și la construcția fazei din care Ravenna a deschis scorul. Ronaldinho a protejat mingea în fața unui adversar și i-a pasat lui Lorenzo Lonardi, care l-a servit apoi pe Giulio Donati care a șutat puternic de la distanță și a trimis mingea în plasă.

Ravenna a intrat astfel în avantaj la pauză, iar după reluare și-a majorat diferența câștigând cu 2 la 0. Echipa pregătită de Andrea Mandorlini are și obiective importante în acest sezon și încearcă să obțină promovarea în liga secundă italiană. Revenirea lui Ronaldinho a transformat derby-ul într-un adevărat spectacol. Aproximativ 7 mii de spectatori au venit pe stadionul Bruno Benelli, iar interesul a fost atât de mare, încât organizatorii au amenajat o tribună temporară, cu 1800 de locuri. Ronaldinho a ajuns să joace pentru Ravenna, pornind de la relația de prietenie dintre fostul star brazilian și președintele clubului, Ignazio Cipriani. În vara acestui an, Ronaldinho a devenit investitor și acționar al formației italiene, iar înțelegerea a inclus și posibilitatea de a reveni pe teren într-un meci oficial. Ronaldinho a vorbit chiar și despre o ambiție personală, să înscrie al 300-lea gol din cariera sa. După meci, brazilianul a acordat un interviu și a recunoscut că experiența a fost una extraordinară. Întrebat dacă aceasta a fost ultima sa apariție sau dacă ar putea reveni, brazilianul a lăsat ușa deschisă.

RONALDINHO, FOTBALIST BRAZILIAN: „- Este ultima ta apariție pe teren?

- Încă nu știu dacă e ultima. Acum depinde de președinte. Dacă mă sună, mă întorc. Întotdeauna îmi face plăcere să joc. I-am spus că, dacă are nevoie de mine, sunt aici.”

Astfel, la mai bine de 11 ani de la ultima partidă oficială, brazilianul a demonstrat că încă își poate pune amprenta asupra unui meci. Iar dacă președintele Ravennei îl va mai chema, promite că va reveni. Ronaldinho a fost unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști ai generației sale. A cucerit Cupa Mondială cu Brazilia în 2002, iar trei ani mai târziu a primit Balonul de Aur, după un sezon extraordinar în tricoul Barcelonei. Cu formația catalană a câștigat două titluri în Spania și Liga Campionilor în 2006.