Cristiano Ronaldo (41 de ani) a făcut un meci perfect în Arabia Saudită și este din ce în ce mai aproape de a-și atinge ultimul mare obiectiv al carierei: acela de a ajunge la 1000 de reușite.

”CR7”, cel care a fost desemnat ”Cel mai bun Balon de Aur”, a reușit hat-trick-ul în victoria lui Al-Nassr, scor 5-3, în fața celor de la Al-Kholood (etapa a 12-a din Saudi Pro League) și mai are nevoie doar de 15 goluri pentru a atinge cota 1000, scrie digisport.ro

Cristiano Ronaldo, hat-trick pentru Al-Nassr în Arabia Saudită: mai are nevoie de 15 goluri pentru a ajunge la 1.000 de reușite

Cristiano Ronaldo a fost titular pentru Al-Nassr în meciul de pe teren propriu contra celor de la Al-Kholood, din etapa a 12-a din campionatul Arabiei Saudite. ”CR7” a început în forță acest meci și a reușit să trimită balonul în plasă încă din minutul 10, dar golul său a fost anulat pentru ofsaid.

După o primă repriză terminată la egalitate, scor 2-2, Ronaldo ”a explodat” în actul secund și și-a trecut în cont hat-trick-ul, în decurs de doar 15 minute.

Totul a început în minutul 66, când Ronaldo ”a spart gheața” în acest joc și a făcut 3-2 pentru Al-Nassr, din pasa decisivă a lui Joao Felix. Același Felix l-a servit excelent pe Ronaldo și în minutul 72, când super-starul portughez a marcat, a făcut dubla și a dus scorul la 4-2 pentru echipa sa.

După încă alte 9 minute, Cristiano, de această dată, a primit o pasă decisivă de la Sadio Mane și și-a completat hat-trick-ul: 5-2. Odată cu acest hat-trick, Ronaldo a ajuns la 985 de goluri marcate în meciurile oficiale de-a lungul carierei și mai are nevoie doar de 15 reușite pentru a atinge borna de 1000 de goluri.

Cristiano Ronaldo și Al-Nassr, pe locul al doilea în Arabia Saudită

Cristiano Ronaldo și Al-Nassr se află pe locul secund al ierarhiei din Arabia Saudită. Prima poziție este ocupată de Al-Qadsiah, surpriza acestui sezon din Saudi Pro League). Însă, Al-Nassr are un meci mai puțin disputat