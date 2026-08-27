După o noapte incendiară și un show excepțional, s-a dat primul trofeu la US Open. Karolina Muchova și Jakub Mensik au cucerit primul Grand Slam împreună. După o finală spectaculoasă de dublu mixt, cei doi cehi au trecut de Belinda Bencic și Flavio Cobolli și au încasat un milion de dolari.

Karolina Muchova și Jakub Mensik sunt campionii probei de dublu mixt de la US Open. Perechea din Cehia a câștigat trofeul după o zi maraton la New York, în care s-au disputat atât semifinalele, cât și finala. Drumul spre trofeu nu a fost însă deloc simplu. Cu doar câteva ore înaintea finalei, Muchova și Mensik au disputat penultimul act semifinala împotriva rușilor Mirra Andreeva și Andrey Rublev. Cehii au pierdut primul set cu 4 la 5, după tie-break, au egalat la 3 la 3 în setul secund, iar calificarea s-a decis în super tie-break. Acolo, Andreeva și Rublev au avut două mingi de meci, la 9 la 7. Dar Muchova și Mensik au rezistat presiunii, au câștigat ultimele patru puncte și s-au impus cu 11 la 9.

În cealaltă semifinală, Belinda Bencic și Flavio Cobolli au eliminat cuplul format din Elina Svitolina și Gael Monfils. După ce au cedat primul set în tie-break, elvețianca și italianul au revenit și a câștigat următorul set cu 4 la 1, iar în super tie-break s-au impus cu 10 la 5.

Astfel, în ultimul act, cehii Karolina Muchova și Jakub Mensik au întâlnit perechea formată din elvețianca Belinda Bencic și italianul Flavio Cobolli. Tenismenii din Cehia au început mai bine și au câștigat primul set cu 6 la 3. Adversarii au reacționat imediat și au dominat setul secund, pe care l-au adjudecat cu 6 la 1.

Campioana s-a decis astfel în super tie-break. Muchova și Mensik au preluat rapid controlul, iar în ciuda faptului că Bencic și Cobolli au salvat două mingi de meci, perechea cehă a închis partida cu 10 la 6.

Pentru ambii este primul trofeu de Grand Slam din carieră, indiferent de probă. Mensik, în vârstă de 20 de ani, a avut astfel un final de vară excelent, după ce în iunie a ajuns până în semifinalele de simplu de la Roland Garros. Iar Muchova venea, la rândul ei, după o finală pierdută la Wimbledon, în fața compatrioatei Linda Noskova. Proba de dublu mixt de la US Open a avut un format special și s-a desfășurat înaintea tablourilor principale de simplu, în cadrul Fan Week. Competiția a avut 16 echipe, iar organizatorii au introdus din nou un sistem conceput pentru meciuri mai scurte și pentru a atrage și nume importante din probele de simplu. În turneu au participat și vedete Aryna Sakalenka, Novak Djokovic, Serena Williams și Carlos Alcaraz.