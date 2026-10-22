Iar în tenisul feminin, s-a stabilit tabloul complet al Turneului Campioanelor din acest an. Tenismena din Cehia, Karolina Muchova și-a asigurat ultimul loc la competiția care reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.

Arcadie Munteanu
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Karolina Muchova și-a asigurat calificarea la Turneului Campioanelor după ce ucraineanca Marta Kostyuk a abandonat în optimile turneului de la Ningbo. Kostyuk a renunțat la meciul cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, după ce a pierdut primul set cu 4 la 6. 

Ucraineanca avea nevoie să ajungă în finala competiției pentru a mai păstra șanse de calificare și a o împiedica pe Muchova să obțină ultimul bilet. Turneul Campioanelor, care reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului se va desfășura în perioada 8-15 noiembrie, la Indian Wells, în Statele Unite. 

Pe lângă Muchova, la turneu vor evolua Elena Rybakina, Arina Sabalenka,, Coco Gauff, Jessica Pegula, Linda Noskova, Mirra Andreeva și Elina Svitolina.a

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