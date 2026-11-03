A început cu lacrimi și a încheiat cu o fotografie de colecție. Un copil de patru ani a fost lovit de mingea șutată de fotbalistul lui Real Madrid, Aurelian Tchouameni, însă colegul și strul Kylian Mbappe a avut grijă ca micuțul să plece de pe stadion cu zâmbetul pe buze.

De la lacrimi ... la zâmbete, într-un singur moment. Un băiețel de doar patru ani a avut parte de o sperietură zdravănă după ce a fost lovit în față de o minge șutată de Aurelien Tchouameni la meciul dintre Real Madrid și Racing Santander.

Copilul a izbucnit în lacrimi, iar cei din jur au încercat să-l liniștească.

Din fericire, povestea s-a încheiat cu o amintire de neuitat.

După fluierul final, Tchouameni a mers personal să-și ceară scuze. Mijlocașul francez i-a oferit micuțului un tricou cu autograf și s-a fotografiat alături de el și de tatăl său.

Momentul a devenit și mai special când Kylian Mbappe s-a apropiat de copil. Atacantul l-a întrebat dacă se simte bine, apoi a glumit pe seama colegului său.

” - E vina lui Tchouameni, nu?

- Tchouameni nu știe să șuteze!

- Ești bine?”

Kylian Mbappe a intervenit pentru a-l consola pe micuț, iar gestul starului francez l-a făcut să uite de incident. Mbappe a bătut palma cu băiețelul și a acceptat să facă o fotografie cu el.

Astfel pentru Maximo, care îl consideră pe starul francez idolul său, întâlnirea a transformat o experiență neplăcută într-o amintire pe care o va păstra mult timp. Tatăl copilului a confirmat că băiețelul este bine și că incidentul s-a încheiat doar cu o sperietură.