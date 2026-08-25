Scene incredibile la Vuelta. Etapa a treia a cursei de ciclism a fost oprită și apoi anulată din cauza unei furtuni violente cu ploaie torențială, grindină și fulgere. Cicliștii au fost nevoiți să-și abandoneze bicicletele și să caute adăpost.

Ceea ce trebuia să fie primul mare duel în munți din această ediție a Turului Spaniei s-a transformat într-o cursă contra naturii.

Etapa a treia a fost oprită cu doar 15 kilometri înainte de sosire. Până atunci, cursa se desfășura în condiții bune, iar plutonul se apropia de ultima ascensiune. Mats Wenzel și Lorenzo Fortunato se aflau în frunte, având un avans de 25 de secunde. Situația s-a schimbat însă brusc, cerul s-a întunecat, iar peste cicliști s-a abătut o furtună puternică. Ploaia torențială a fost urmată de grindină de mari dimensiuni, iar șoseaua s-a acoperit rapid cu apă și gheață. Liderul general al cursei, Tadej Pogačar, a fost printre cei care au realizat rapid că deplasarea devenise periculoasă. Slovenul a făcut semn plutonului să tragă pe dreapta.

Cicliștii au coborât de pe biciclete și au fugit să se adăpostească. Cursa a fost inițial neutralizată, însă organizatorii au decis, după aproximativ zece minute, să nu o mai reia. Motivul a fost starea extrem de periculoasă a drumului, în special pentru coborârea care urma. Astfel, etapa a fost anulată complet. Ediția cu numărul 81 a Turului Spaniei se desfășoară între 22 august și 13 septembrie.