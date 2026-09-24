Final de meci incredibil în fotbalul din Bolivia. Un portar a refuzat să apere un penalty în semn de protest, după o decizie controversată a arbitrului. Mai mult, lovitura de la 11 metri a fost executată abia în minutul 90+24, iar atacantul a înscris fără ca goalkeeperul să încerce măcar să intervină, acesta fiind cu spatele la minge.

Faza care a provocat tot scandalul s-a produs în partida dintre Atletico Independiente și Wilstermann, din etapa a cincea a fazei naționale a Cupei. La scorul de 2 la 2 și în minutul 90+4, arbitrul a acordat ușor un penalty. Decizia a provocat proteste vehemente, iar meciul a fost întrerupt aproximativ 20 de minute.

Până la urmă arbitrul a insistat și a acordat penalty-ul. În momentul executării loviturii de pedeapsă portarul însă nu s-a așezat între buturi pentru a apăra. Goalkeeperul s-a dus lângă unul dintre stâlpi, s-a întors cu spatele la executant. Adversarul a șutat, a înscris fără nicio opoziție și a făcut 3 la 2.

Potrivit declarațiilor portarului, gestul său nu a fost unul individual deoarece s-a consultat cu coechipierii, iar aceștia au decis să protesteze în acest mod. După meci, forul de arbitraj din Bolivia a recunoscut că penalty-ul nu trebuia acordat, iar arbitrul a fost suspendat pe termen nelimitat.