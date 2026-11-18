Scene incredibile la un meci din Cupa Africii pe Națiunini la tineret. Bucuria calificării celor din Ghana s-a transformat rapid în haos. Fotbaliștii și oficialii Libiei au intrat în conflict cu arbitrii, după care au luat la pumni adversarii și forțele de ordine. Totul a pornit de la un penalty acordat în prelungiri, care a decis soarta calificării.

Scenele violente au izbucnit imediat după fluierul final al partidei dintre selecționatele Ghanei și Libiei disputat în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni rezervate tineretului. Mai mulți jucători și membri ai delegației libiene au pornit spre brigada de arbitri, nemulțumiți de decizia care a stabilit soarta meciului. Au urmat îmbrânceli și lovituri, iar arbitrii au fost nevoiți să se retragă sub protecția forțelor de ordine. Situația a degenerat rapid.

În încăierare au fost implicați și fotbaliștii celor două echipe, iar membri ai delegației libiene au intrat în conflict cu polițiștii și suporterii din tribune. Unii dintre cei prezenți au încercat să se apropie de teren, iar forțele de ordine au intervenit pentru a împiedica extinderea violențelor. Imaginile surprinse în tribune arată amploarea haosului, care a umbrit complet bucuria calificării gazdelor.

Scandalul a avut loc după un meci cu un scenariu dramatic. Ghana era obligată să recupereze deficitul de un gol din prima manșă, pierdută cu 0 la 1 în deplasare. Gazdele au început în forță și au deschis primii scorul. Libienii au răspuns însă înainte de pauză și au restabilit egalitatea. După reluare, căpitanul Ghanei a ieșit la rampă și a executat spectaculos o lovitură liberă de la distanță iar scorul a devenit 2 la 1. Iar în prelungiri gazdele au primit foarte ușor un penalty și au înscris golul calificării. Anume această decizie a arbitrului a provocat haosul și bătaia generală de la final. Victoria le-a asigurat ghanezilor calificarea în ultima rundă preliminară a Cupei Africii pe Națiuni U23, unde vor întâlni reprezentativa Nigerului. Competiția va desemna și echipele africane care vor participa la turneul olimpic de fotbal din 2028, de la Los Angeles.