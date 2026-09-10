S-au stabilit semifinalele la US Open, iar după rezultatele de aseară avem parte de o schimbare majoră în clasamentul feminin. Elena Rybakina o detronează pe Aryna Sabalenka și devine noua lideră mondială. Între timp Coco Gauff reușește o revenire spectaculoasă, salvează două mingi de meci și astfel în penultimul act vom avea parte de confruntări între primele patru favorite ale competiției.

Ultimele meciuri din sferturile de finală au definitivat tabloul semifinalelor feminine de la US Open. Elena Rybakina a obținut calificarea după ce a învins-o pe chinezoaica Qinwen Zheng în trei seturi, scor 3 la 6, 6 la 1 și 6 la 4, după o partida a durat două ore și 14 minute.

Pentru Rybakina, victoria are o miză uriașă. Sportiva din Kazahstan este sigură că de luni va deveni, pentru prima dată în carieră, lidera tenisului mondial. Ea o va detrona pe Aryna Sabalenka, care a ocupat prima poziție timp de 99 de săptămâni.

Rybakina, campioană la Wimbledon în 2022 și la Australian Open în acest an, ajunge pentru prima dată în semifinalele US Open. Pentru un loc în finală, ea va întâlni o adversară redutabilă – Coco Gauff.

Americanca a trecut printr-un adevărat thriller în sferturi, contra Mirrei Andreeva. Gauff a pierdut primul set cu 2 la 6, iar în actul secund a fost la un pas de eliminare. Andreeva a avut două mingi de meci în tie-break, însă americanca a rezistat presiunii, le-a salvat pe ambele și a câștigat setul cu 9 la 7. În decisiv, Gauff a preluat controlul și s-a impus cu 6 la 2, închizând partida după două ore și 19 minute.

A fost o revenire spectaculoasă pentru campioana din 2023, care ajunge pentru a doua oară în semifinalele US Open. Astfel, în semifinale vom avea duelul dintre noul lider mondial, Elena Rybakina, și campioana US Open din 2023, Coco Gauff. Cele două s-au întâlnit de două ori până acum, iar bilanțul este egal, 1 la 1. În cealaltă semifinală feminină de la Flushing Meadows se vor întâlni Aryna Sabalenka și Jessica Pegula.

Sabalenka țintește al treilea trofeu la rând la New York.