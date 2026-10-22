A fost și o seară a surprizelor uriașe în Liga Campionilor. Manchester United a fost umilită în deplasare de italienii de la Como, care au lăsat echipa engleză fără replică. Nici Sporting nu a avut motive de sărbătoare. Portughezii au cedat acasă în fața austriecilor de la LASK. Iar Galatasaray a dat lovitura în Franța, unde a învins-o pe Lille într-un meci cu șase goluri.

Manchester United continuă seria rezultatelor dezamăgitoare și a suferit una dintre cele mai grele înfrângeri ale sezonului. Diavolii roșii au pierdut cu 1 la 4 pe terenul italienilor de la Como, într-un meci în care gazdele au fost mai eficiente și au profitat de greșelile adversarilor.

Como a deschis scorul încă din minutul 2. Nico Paz a primit spațiu la marginea careului și a trimis mingea în plasă, surprinzând apărarea englezilor. United nu a reușit să reacționeze convingător, iar după pauză situația s-a complicat și mai mult.

În minutul 49, același Nico Paz a devenit servant, oferindu-i pasa decisivă lui Anastasios Douvikas. Iar 8 minute mai târziu, argentinianul a lovit din nou și a dus scorul la 3 la 0, reușind dubla.

Manchester United a continuat să aibă probleme în defensivă, iar în minutul 76 Jacobo Ramon a înscris al patrulea gol al gazdelor, cu o lovitură de cap. Englezii au reușit să marcheze abia în prelungiri, după ce Joshua Zirkzee a redus din diferență, însă golul său nu a schimbat soarta partidei și Como s-a impus cu 4 la 1.

O altă surpriză a venit de la Lisabona, unde echipa austriacă LASK a învins-o pe Sporting cu 3 la 2. Portughezii au început bine și au deschis scorul în minutul 5, când Luis Suarez a transformat un penalty. Replica austriecilor a venit rapid. Christoph Lang a restabilit egalitatea în minutul 15, iar după pauză, LASK a trecut în avantaj. Sasa Kalajdzic a înscris în minutul 63, iar cinci minute mai târziu Krystof Danek a majorat diferența, în urma unui contraatac.

Sporting a încercat să revină în joc, iar Luis Suárez a marcat din nou în minutul 89. Golul a venit însă prea târziu pentru gazde, care nu au mai reușit să evite înfrângerea. A fost spectacol și în Franța, unde Galatasaray a învins-o pe Lille cu 4 la 2, într-un meci cu răsturnări de scor. Turcii au început în forță și au deschis scorul în minutul 2, prin Yunus Akgün. Lille a reacționat rapid, iar Soriba Diaoune a egalat în minutul 7. Același atacant a înscris din nou în minutul 39 și i-a adus pe francezi în avantaj. Galatasaray nu a cedat însă, iar Aleksey Batrakov a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză, în minutul 44. După reluare, echipa turcă a preluat din nou conducerea. Lucas Torreira a înscris în minutul 52, după un corner, iar Victor Osimhen a majorat avantajul în minutul 61, în urma unui contraatac.

Lille nu a mai găsit soluții pentru a reveni, iar Galatasaray a obținut o victorie importantă, scor 4 la 2, în deplasare. Pentru formația turcă, acesta a fost primul succes în actuala fază a competiției.

Iar cei de la Club Brugge continuă să impresioneze. După ce a învins-o pe Inter Milano în etapa precedentă, formația belgiană a trecut categoric și de Lens, scor 3 la 0, pe teren propriu. Pentru francezi au Brugge au marcat Hans Vanaken, Joaquin Seys și Carlos Forbs.

Următoarea rundă a celei mai importante competiții intercluburi din Europa se va desfășura pe 3 și 4 noiembrie, cu meciul central dintre Atletico Madrid și Bayern Munchen.