O nouă seară de coșmar pentru naționala României de fotbal. Tricolorii au încasat patru goluri de la Bosnia și Herțegovina și au pierdut cu 2 la 4, pe Arena Națională. România rămâne fără punct după primele două etape din Liga Națiunilor, după ce în debutul competiției pierduse și în Suedia.

Bosnia continuă să fie un adversar de coșmar pentru naționala României. După cele două înfrângeri din preliminariile Cupei Mondiale, bosniacii s-au impus din nou în fața tricolorilor, de această dată într-un meci cu șase goluri. Arena Națională a fost aproape ireal de tăcută. România a jucat fără spectatori, în urma sancțiunii UEFA, iar lipsa publicului s-a simțit încă din primele minute. Bosnia putea deschide scorul în minutul 8, când Haris Tabakovic a scăpat singur cu Ionuț Radu, dar a trimis pe lângă poartă. Patru minute mai târziu, însă, oaspeții au lovit. Bajraktarevic a centrat din partea dreaptă, iar Armin Gigovic a apărut excelent în careu și a înscris cu o lovitură de cap, 1 la 0 pentru Bosnia. România a continuat să aibă probleme la fazele fixe, iar în minutul 19 bosniacii au profitat din nou. Tarik Muharemovic a reluat cu capul după un corner și a majorat avantajul oaspeților la 2 la 0. Tricolorii lui Gică Hagi au încercat să revină în joc și au reușit să înscrie în minutul 28. Lisav Eissat a centrat foarte bine din partea stângă, iar Daniel Bîrligea a apărut în fața porții și a reluat cu capul pentru 1 la 2.

România a prins curaj, iar Nicolae Stanciu a șutat puternic de la distanță, însă portarul Martin Zlomislic a respins în corner. Din faza fixă rezultată, Bîrligea a fost din nou aproape de gol. Când părea că tricolorii pot egala, Bosnia a primit un nou cadou. În minutul 40, Ionuț Radu a respins în față un șut al lui Kerim Alajbegovic, iar Haris Tabakovic a fost atent și a trimis mingea în plasă, 3 la 1 pentru Bosnia, scor cu care s-a intrat la pauză. Gheorghe Hagi a schimbat două piese după primele 45 de minute, iar Louis Munteanu și Alex Cicâldău au intrat pe teren. România a încercat să forțeze revenirea. Vlad Dragomir a șutat de la distanță, dar mingea a trecut puțin pe lângă poartă. Iar în loc să se apropie de adversari, românii au primit iarăși un nou gol. Pe un contraatac rapid, în minutul 55, același Bajraktarevic a trimis o nouă centrare periculoasă, iar Ermin Mahmic a apărut excelent în fața porții și a înscris pentru 4 la 1. România a reacționat imediat și a marcat unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale serii. Alex Cicâldău a șutat de la distanță, mingea a prins gazonul în fața portarului și România a făcut 4 la 2.

Pe final, românii au mai încercat să reducă diferența. Daniel Bîrligea a trimis din nou mingea în plasă, dar golul a fost anulat pentru offside. Fluier final, România – Bosnia și Herțegovina 2 la 4, iar naționala lui Gheorghe Hagi suferă al doilea eșec consecutiv în actuala ediție a Ligii Națiunilor.

În celălalt meci din Grupa B4, Suedia a obținut a doua victorie consecutivă și s-a instalat pe primul loc. Suedezii au învins Polonia cu 3 la 1, după un meci controlat în mare parte de echipa lui Graham Potter. Gazdele au deschis scorul rapid prin Benjamin Nygren, dar Polonia nu a cedat și a egalat înainte de pauză. Sebastian Szymanski a înscris în minutul 43. Suedia a revenit în avantaj în repriza secundă. Yasin Ayari a făcut 2 la 1, iar vârful lui Arsenal Viktor Gyokeres a închis tabela și a stabilit scorul final, de 3 la 1.

După două etape, Suedia are maximum de puncte, șase. Bosnia și Herțegovina este pe locul doi, cu patru puncte, Polonia are un punct, iar România nu a acumulat niciun punct. Pentru România urmează deplasarea din Polonia, programată pe 2 octombrie, iar în aceeași etapă, Bosnia și Herțegovina va întâlni Suedia.

Tot în Liga B din Nations League, Irlanda de Nord și Ungaria au terminat la egalitate, 0 la 0, nord-irlandezii având cele mai mari ocazii. Patrick Kelly a fost cel mai aproape de gol în prima repriză, în minutul 36, când a trimis mingea în bară din interiorul careului.

Tot 0 la 0 s-a terminat și partida dintre Georgia și Ucraina. Ucraina, victorioasă în prima etapă în fața Ungariei, a început mai bine și a avut prima ocazie importantă după numai patru minute. Georgia a răspuns prin Chakvetadze, Goglichidze și Kvaratskhelia însă portarul Anatoliy Trubin a intervenit de fiecare dată. Până la urmă niciuna dintre echipe nu a găsit golul decisiv, Astfel în grupa B2, Ucraina și Irlanda de Nord au câte 4 puncte, iar Georgia și Ungaria au câte un singur punct. În etapa următoare, Ungaria va juca împotriva georgienilor, iar Ucraina va întâlni Irlanda de Nord, pe 2 octombrie.