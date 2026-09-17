Seară de poveste pentru Lionel Messi. Argentinianul a marcat golul cu numărul 100 pentru Inter Miami, a oferit o pasă decisivă și a ridicat un nou trofeu. Miami a învins-o pe Cruz Azul cu 2 la 0 și a cucerit pentru prima dată Campeones Cup, chiar pe noul său stadion.

Lionel Messi a avut nevoie de mai puțin de trei ani pentru a ajunge la 100 de goluri în tricoul lui Inter Miami. Argentinianul a atins această bornă într-un mod spectaculos. În minutul 24, Luis Suarez a trimis mingea în careu, iar argentinianul, de numai 1 metru și 70 de centimetri, s-a înălțat peste fundașul Willer Ditta și a înscris cu o lovitură de cap din plonjon.

Astfel, Messi devine primul fotbalist din istoria formației din Florida care ajunge la golul cu numărul 100 pentru club și a făcut-o în doar 115 meciuri disputate la Inter Miami. Apo argentinianul a contribuit și la golul care a decis trofeul. În minutul 81, Messi a executat un corner, iar Casemiro a apărut la colțul lung și a trimis mingea cu capul în plasă pentru 2 la 0.

Lionel Messi a încheiat astfel partida cu un gol și o pasă decisivă și a fost desemnat omul meciului. Inter Miami a învins-o pe Cruz Azul și a cucerit în premieră Campeones Cup, competiție care pune față în față campioana din Major Leagues Soccer și deținătoarea titlului Campeon de Campeones din Mexic. Pentru Messi, acesta este trofeul cu numărul 48 din cariera sa la nivel de club și echipă națională.