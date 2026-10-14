Seară nebună în Liga Campionilor. Bayern Munchen a fost la un pas de o revenire spectaculoasă, dar a scăpat victoria printre degete în fața norvegienilor de la Viking, care au oferit un nou rezultat surpinzător. Iar Inter Milano a trăit un adevărat coșmar pe teren propriu, unde a fost răpusă de Club Brugge într-un thriller cu șapte goluri. A fost o seară în care granzii Europei au tremurat, iar outsiderii au lovit fără milă.

Bayern Munchen a scăpat în ultimele secunde o victorie în fața norvegienilor de la Viking care au oferit una dintre surpizele serii în cea mai tare competiție intercluburi din Europa. Gazdele au dat lovitura încă din minutul 2, când Gianni Stensness a deschis scorul, iar Viking a continuat să profite de spațiile din defensiva germanilor și Peter Christiansen a majorat avantajul.

Bayern a intrat la pauză cu o misiune dificilă, după ce s-a văzut condusă cu două goluri, dar a avut parte de o repriză secundă senzațională. După revenirea de la vestiare, Harry Kane a reaprins speranțele oaspeților. Atacantul englez a transformat un penalty în minutul 54, apoi a egalat șase minute mai târziu, cu o lovitură de cap. Bayern a prins aripi, iar în minutul 71, Luis Diaz a finalizat o acțiune rapidă și a întors scorul în favoarea bavarezilor.

Numai că finalul a fost unul dramatic pentru echipa lui Vincent Kompany. Michael Olise a fost eliminat în minutul 73, după ce a primit al doilea cartonaș galben, iar Viking a profitat de superioritatea numerică. Herman Haugen a înscris în minutul 90 și a stabilit scorul final, 3 la 3, iar bavarezii nu au reușit să evite un pas greșit în deplasarea din Norvegia.

Dacă Bayern a scăpat victoria în ultimele secunde, Inter Milano a fost lovită chiar pe propriul teren. Italienii au pierdut cu 3 la 4 în fața belgienilor de la Club Brugge, într-un meci în care apărarea gazdelor a cedat de prea multe ori. Protagonistul serii a fost Nicolo Tresoldi, care a reușit un hat-trick. Atacantul a deschis scorul din penalty în minutul 30, iar Lautaro Martinez a restabilit egalitatea înainte de pauză. După reluare, Tresoldi a profitat de o neînțelegere în defensiva milanezilor și a readus echipa belgiană în avantaj, apoi a înscris din nou în minutul 74, completând tripla.

Lautaro Martinez a redus din diferență în minutul 81 și a reaprins speranțele italienilor. Totuși, Romeo Vermant a marcat pentru 4 la 2 în minutul 87, iar golul lui Ange-Yoan Bonny, venit în prelungiri, nu a mai putut schimba soarta partidei. Club Brugge a obținut o victorie spectaculoasă pe San Siro, în timp ce Interul lui cristi Chivu a suferit o înfrângere dureroasă în fața propriilor suporteri.