Derby cu cinci goluri și mult suspans la Hâncești. Sheriff Tiraspol a bătut-o pe campioana en-titre, Petrocub, cu 3 la 2 și își continuă parcursul perfect în noul sezon al Super Ligii. După ce au condus cu 3 la 0, viespile au tremurat serios pe final, însă au plecat cu toate cele trei puncte și rămân în fruntea clasamentului.

Sheriff a demonstrat încă o dată că rămâne una dintre cele mai eficiente echipe din campionat. Formația din Tiraspol a controlat prima oră a jocului în fața campioanei Petrocub și a deschis scorul chiar înainte de pauză. Columbianul Jayder Asprilla a profitat de o nesincronizare în defensiva gazdelor și a trimis mingea în plasă. În repriza secundă, avantajul oaspeților s-a mărit rapid. Soumaila Magassouba a înscris pentru 2 la 0 în minutul 59, iar doar patru minute mai târziu acelai Asprilla și-a trecut în cont dubla și părea că a închis definitiv partida.

Campioana nu a renunțat însă la luptă. Golgheterul din sezonul trecut Petru Popescu a redus din diferență în minutul 71, iar după doar două minute Nicolae Rotaru a înscris pentru 2 la 3, reaprinzând speranțele spectatorilor de la Hâncești.

În ultimele minute, Petrocub a presat în căutarea egalării, însă defensiva tiraspolenilor a rezistat, iar Sheriff a bifat un succes extrem de important pe terenul uneia dintre principalele contracandidate la titlu. Pentru Petrocub, aceasta este prima înfrângere din actuala ediție a campionatului.

Etapa a treia a adus și prima victorie pentru Milsami Orhei. Rămași fără antrenor principal după plecarea lui Alexei Savinov, vulturii roșii au trecut cu 2 la 1 de CSF Bălți. Pe o ploaie torențială, toate golurile au fost marcate în repriza secundă. Sorin Chele și David Sîrbu au încris pentru orheieni, iar Mihai Ghecev a marcat pe final golul de onoare al bălțenilor.

Cu o zi înainte, Zimbru Chișinău s-a împiedicat surprinzător pe teren propriu, remizând, scor 1 la 1, cu nou-promovata Real Sireți, iar în celălalt meci al rundei, Politehnica-UTM Chișinău a oferit recital ofensiv și a învins-o categoric pe Dacia-Buiucani cu 5 la 1. După primele patru etape, Sheriff conduce clasamentul cu 10 puncte, urmată de Petrocub și surprinzător Politehnica-UTM Chișinău, ambele cu câte 7 puncte. În weekend-ul viitor ne așteaptă un nou derby al ultimilor ani, la Tiraspol, Sheriff urmând să primească vizita celor de la Milsami. Revelația Politehnica UTM se va duela cu Zimbru, nou-promovata Real Sireți va juca contra campioanei Petrocub, iar la Bălți elevii lui Veaceslav Rusnac o vor întâlni pe Dacia Buiucani.