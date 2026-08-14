Sheriff Tiraspol și-a încheiat parcursul european în acest sezon. Viespile au fost eliminate în turul trei preliminar al UEFA Conference League de formația elvețiană FC St. Gallen, după ce au pierdut categoric și returul, scor 1 la 5.

Partida disputată la St. Gallen a început cum nu se putea mai rău pentru Sheriff, iar Diego Besio a deschis scorul chiar în primul minut, însă tiraspolenii au reacționat rapid. Danila Forov a restabilit egalitatea în minutul 9.

Echilibrul nu a durat însă până la pauză. Andrin Hunziker a înscris în minutul 34 și i-a readus pe elvețieni în avantaj. În repriza secundă, St. Gallen a controlat jocul și s-au desprins pe tabelă, iar același Hunziker a marcat pentru 3 la 1 în minutul 59. Pentru atacantul elvețian acesta era golul cu numărul trei în fața Sheriff-ului, după ce marcase odată și în meciul tur de la Tiraspol. Și tânărul vîrf Diego Besio a făcut un meci superb, trecându-și în cont și el dubla în minutul 76.

Iar Mihailo Stevanovic a stabilit scorul final, de 5 la 1. Astfel St. Gallen se impune cu un categpric 8 la 2 la general, după victoria cu 3 la 1 obținută în prima manșă, disputată la Tiraspol. Turul trei preliminar al Conference League reprezintă penultima etapă înaintea fazei principale a competiției. Echipele care câștigă dublele din această fază avansează în play-off, fază programată pe 20 și 27 august. Doar câștigătoarele play-off-ului vor obține calificarea în grupa unică, în timp ce formațiile eliminate își vor încheia parcursul european. Formația elvețiană St. Gallen va juca în play-off-ul Conference League cu gruparea norvegiană Tromsø.