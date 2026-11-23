Spectacol cu multe goluri, surprize și schimbări în clasament în campionatul Moldovei. Atacantul Daciei, Vlad Lupașco a fost omul etapei a 19-a, după ce a reușit să înscrie de 4 ori în poarta celor de la Bălți. Zimbru a suferit o înfrângere neașteptată în fața Politehnicii, iar Sheriff a profitat și s-a distanțat în fruntea clasamentului. Nici campioana Petrocub nu a ratat ocazia, a câștigat în deplasare și a urcat pe poziția secundă.

Etapa a 19-a din SuperLiga moldovenească de fotbal a început cu o surpriză de proporții. Zimbru Chișinău a pierdut în deplasare cu Politehnica UTM, scor 1 la 2, și a ratat șansa de a ține pasul cu liderul.

Gazdele au deschis scorul în minutul 27, prin camerunezul Nkalle. Zimbrii au restabilit egalitatea imediat după pauză prin Caio Dantas, dar bucuria galben verzilor a fost însă de scurtă durată. Doar zece minute mai târziu, același Nkalle a lovit din nou și a stabilit scorul final.

De pasul greșit al galben-verzilor a profitat Sheriff. Formația din Tiraspol a învins-o la limită pe Milsami Orhei, scor 1 la 0, și și-a consolidat poziția de lider.

Singurul gol al confruntării a fost marcat în minutul 66 de Vladimir Fratea, care a adus trei puncte extrem de importante pentru echipa sa.

Nici campioana în exercițiu Petrocub nu a ratat ocazia și a urcat pe poziția secundă. Echipa din Hâncești a câștigat cu 1 la 0 pe terenul formației Real Sireți și a urcat pe locul secund. Serafim Cojocari a marcat unicul gol al partidei în minutul 28.

Iar spectacolul etapei s-a produs la Bălți, unde Dacia Buiucani a învins formația locală cu un spectaculos 5 la 2. Protagonistul serii a fost Vlad Lupașco. Atacantul de 21 de ani a reușit să înscrie patru goluri, acesta fiind primul poker al actualei stagiuni din campionatul Moldovei.

Ultimul poker din campionatul Moldovei fusese reușit în urmă cu aproape un an și cinci luni. Atunci, Marin Căruntu, tot de la Dacia Buiucani, marca de patru ori în poarta celor de la Spartanii Sportul. În urma acestei etape, Sheriff conduce clasamentul cu 42 de puncte, fiind urmată de Petrocub - la 6 puncte în spate, iar Zimbru a căzut pe locul 3, având un punct mai puțin decât leii din Hîncești. Liga 7777 continuă în weekendul următor, cu derby-ul Chișinăul lui dintre Dacia Buiucani și Zimbru.