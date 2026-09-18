Show impresionant într-o seară memorabilă pentru Sunderland. După 53 de ani de așteptare, pisicile negre au revenit în cupele europene, iar Stadium of Light a fost cuprins de o atmosferă spectaculoasă. Fanii au pregătit un show impresionant înaintea meciului, iar echipa le-a răsplătit spectacolul cu o victorie în Europa League.

În tribunele de pe Stadium of Light a fost desfășurată o coregrafie uriașă, cu trei corăbii și mesajul „Spre noi țărmuri”, simbolizând începutul unei noi aventuri europene. Spectacolul a continuat cu artificii și efecte pirotehnice, stadionul fiind cuprins de o atmosferă spectaculoasă.

Iar sărbătoarea nu s-a oprit aici. Sunderland a avut parte de un debut perfect în Europa League și a învins-o pe AZ Alkmaar. Enzo Le Fee a transformat un penalty în minutul 66 și a înscris primul gol european al echipei după mai bine de cinci decenii. La final, pisicile negre au rezistat presiunii oaspeților și au obținut victoria, la limită cu 1 la 0.