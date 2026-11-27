Lumea motociclismului este zguduită de o veste neașteptată. Marc Marquez, proaspăt campion mondial și unul dintre cei mai titrați piloți din istoria MotoGP, a anunțat că pune capăt carierei sale la finalul acestui sezon. Spaniolul de 33 de ani se retrage chiar din postura de campion mondial, după ce a cucerit al optulea titlu la clasa regină și al zecelea din întreaga carieră.

Marc Marquez a ales o metodă cu totul neobișnuită pentru a-și anunța retragerea din MotoGP. Nu a organizat o conferință de presă, nu a publicat un comunicat și nici nu a făcut un anunț pe rețelele sociale. A ales să transmită vestea în direct. Totul s-a întâmplat astăzi, în garajul echipei Ducati, cu puțin timp înainte de startul primei sesiuni de antrenamente libere de la Marele Premiu al Valenciei.

În timp ce transmisiunea MotoGP era în direct, Marquez s-a așezat pe scaun și a început să ridice, unul câte unul, câateva cartonașe albe, pe care erau scrise mesaje de rămas-bun. În ultimile două era scris, „Aceasta va fi ultima mea cursă în MotoGP.” și „Am făcut istorie.” După ultimul mesaj, spaniolul a trimis un sărut către cameră, în timp ce membrii echipei sale îl aplaudau.

În câteva secunde, imaginile au făcut înconjurul lumii și a șocat amatorii sportului pe două roți. Dar decizia este cu atât mai surprinzătoare cu cât Marquez avea contract cu Ducati până în 2028 și era așteptat să conducă echipa italiană și în noua eră MotoGP, care va începe în anul următor, odată cu introducerea motocicletelor de 850 de centimetri cubi. Dar se pare că principalul motiv îl reprezintă problemele fizice acumulate în ultimii ani.

Marquez a trecut prin numeroase accidentări și intervenții chirurgicale, iar în luna mai a suferit o nouă operație la umărul drept. În plus, după Marele Premiu al Franței și cel al Indoneziei, spaniolul a avut din nou episoade de vedere dublă. Marc Marquez a debutat în MotoGP în 2013, iar chiar în primul sezon a devenit campion mondial, la doar 20 de ani. A fost cel mai tânăr pilot care a cucerit titlul la clasa regină, iar de atunci a tot câștigat trofee unul după altul.

Cariera sa a fost însă aproape întreruptă în 2020, când a suferit o fractură gravă la braț, în urma unei căzături la Marele Premiu al Spaniei. Au urmat mai multe operații, perioade lungi de recuperare și încercări dificile de revenire, ca în acest an, Marquez să reușească o nouă performanță extraordinară și să cucerească al optulea titlu mondial la clasa regină, egalând recordul absolut al italianului Giacomo Agostini.

Astfel, după anunțul său de astăzi, Marc Marquez va disputa ultima cursă din carieră, duminică, la Valencia, în fața propriilor suporteri.