Campioana mondială nu va lupta pentru trofeul european. Italia a fost eliminată spectaculos, chiar pe teren propriu, de Finlanda, în sferturile Campionatului European de volei masculin.

În fața a peste 8 mii de spectatori, la Torino, naționala Italiei de volei masculin a pierdut, după un meci dramatic, cu 2 la 3, în fața Finlandei. Azzurrii au câștigat primul set, cu 25 la 21, dar nordicii au revenit și a preluat conducerea după 28 la 26 și 25 la 16. Italienii au trimis partida în decisiv după 25 la 20 în setul patru, însă Finlanda a fost mai bună în final și s-au impus cu 15 la 13.

Astfel, Finlanda ajunge pentru a doua oară în istorie în semifinalele Campionatului European și va întâlni Franța, formație care a eliminat România în sferturi.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Slovenia și Polonia. Slovenii au trecut de Belgia cu 3 la 1, în timp ce Polonia a eliminat Germania, cu 3 la 0. Campioana Europei va fi decisă sâmbătă, la Milano, atunci când se va disputa marea finală.