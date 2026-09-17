Șoc pe Old Trafford, acolo unde Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei, deși conducea cu 2 la 0 după numai 10 minute. Iar într-un alt meci, un autogol rar întâlnit a trimis o echipă din liga a patra în optimile competiției.

Manchester United a fost eliminată miercuri din turul al treilea al Cupei Ligii Angliei, după ce a pierdut cu 3 la 2 în fața lui Brighton, pe Old Trafford. Diavolii roșii au început perfect și conduceau cu 2 la 0 după numai 10 minute. Shea Lacey a deschis scorul în minutul 8, la primul său meci ca titular pentru echipa de seniori, iar Mason Mount a majorat avantajul două minute mai târziu.

Brighton a redus din diferență chiar înainte de pauză, prin Charalampos Kostoulas. După pauză, oaspeții au continuat revenirea. Pascal Groß a egalat în minutul 65, iar doar patru minute mai târziu, Maxim De Cuyper a marcat golul calificării.

Echipa lui Michael Carrick a cedat cu 2 la 3 și suferă un eșec istoric. United a pierdut pentru prima dată în ultimii 50 de ani un meci disputat pe Old Trafford după ce a condus cu 2 la 0. Pentru diavolii roșii, eliminarea vine la doar câteva zile după înfrângerea din derby-ul cu Manchester City din Premier League.

Într-un alt meci, am avut parte de o surpriză uriașă. Fleetwood Town, formație din liga a patra, a învins-o cu 1 la 0 pe Sheffield United, echipă din liga secundă, și a ajuns pentru prima dată în optimile Cupei Ligii. Unicul gol al partidei a fost însă unul mai puțin întâlnit, după ce Rhys Norrington-Davies și-a trimis, surprinzător, mingea cu capul în propria poartă, de;i nu era presat de nimeni.

Tot aseară, Aston Villa a trecut de Coventry cu 3 la 1, Tammy Abraham reușind o dublă pentru deținătoarea trofeului Europa League.