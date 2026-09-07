Sorana Cîrstea și-a încheiat aventura din acest an de la US Open. Românca a fost eliminată în optimile de finală, după ce a cedat în fața americancei Jessica Pegula, favorita numărul 3. În sferturi s-au calificat deja și Aryna Sabalenka, Linda Noskova și Emma Navarro, iar turneul de la New York intră în faza decisivă.

Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la US Open în optimile de finală. Românca, în vârstă de 36 de ani și cap de serie numărul 16, a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, a treia favorită a turneului, scor 3 la 6 și 4 la 6. Meciul a fost însă mult mai echilibrat decât o arată scorul.

Partida a avut nu mai puțin de 11 breakuri, iar ambele jucătoare au avut probleme la serviciu. Pegula a început în forță și a câștigat primele 13 puncte ale partidei. Americanca s-a desprins rapid la 3 la 0, dar Cîrstea a încercat să revină. În game-ul al șaselea, Pegula a salvat trei mingi de break și a reușit să-și păstreze avantajul. Pentru a închide primul set, americanca a avut nevoie de cinci mingi de set.

În actul secund, Pegula a continuat să pună presiune și a ajuns la 4 la 2. Cîrstea nu a cedat și a salvat patru mingi de break înainte de a reduce diferența. Finalul a fost unul fragmentat, cu patru breakuri consecutive, dar americanca a rezistat mai bine în momentele importante și a închis meciul cu 6 la 4.

Românca Sorana Cîrstea părăsește astfel New York-ul, dar se alege cu un premiu consistent, de aproape jumătate de milion de dolari. Cel mai bun rezultat al româncei la US Open rămâne sfertul de finală din 2023. În schimb pentru Pegula este a patra calificare în sferturile de finală la Flushing Meadows, în ultimele cinci ediții. Pentru Pegula urmează un duel 100% american, ea urmând să o întâlnească în sferturi pe Emma Navarro, cea care a trecut de rusoaica Anna Kalinskaya cu 6 la 4 și 6 la 2.

În aceeași parte de tablou, Aryna Sabalenka continuă cursa pentru al treilea titlu consecutiv la Flushing Meadows. Lidera mondială a trecut de americanca Taylor Townsend, numărul 96 WTA, cu 6 la 4 și 6 la 3.

Victoria i-a adus liderei mondiale a șasea calificare consecutivă în sferturile de finală de la US Open. Sabalenka este campioana ultimelor două ediții și încearcă să devină prima jucătoare din era modernă care câștigă turneul de la New York trei ani la rând.

În sferturi, Sabalenka o va întâlni pe Linda Noskova. Cehoaica, actuala campioană de la Wimbledon și favorita numărul 6, a trecut de ucraineanca Marta Kostyuk, într-un meci de trei seturi.

Campioana de la simplu feminin va primi 2000 de puncte WTA, și un premiul record de 5,5 milioane de dolari.