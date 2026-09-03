Sorana Cîrstea continuă aventura la ultimul său US Open. Românca a trecut în două seturi de franțuzoaica Diane Parry și s-a calificat în turul trei, unde o așteaptă un adversar de top, italianca Jasmine Paolini. Între timp principala favorită a turneului, Aryna Sabalenka a spulberat-o pe o rusoaică, în mai puțin de o oră.

Românca Sorana Cîrstea este în turul trei la US Open, după o victorie muncită în fața franțuzoaicei Diane Parry. Tenismena din România, favorită numărul 16 la New York, s-a impus după o oră și 51 de minute. Partida a fost prima confruntare directă dintre cele două jucătoare. Cîrstea a început excelent și a controlat autoritar primul set, pe care l-a câștigat cu 6 la 2. Actul secund a fost mult mai echilibrat, însă experiența româncei și-a spus cuvântul în momentele importante. Sorana Cîrstea a făcut diferența pe final și a închis partida cu 7 la 5 în actul secund.

Este pentru a patra oară în carieră când Sorana Cîrstea ajunge în turul trei la US Open. Românca își îmbunătățește astfel rezultatul de anul trecut, când a fost eliminată în turul secund. În acest an, Sorana Cîrstea traversează însă un sezon special. La 36 de ani, ea evoluează în ultimul său sezon din circuit, după ce a anunțat că se va retrage la finalul lui 2026.

Decizia nu a împiedicat-o să aibă unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. La Roland Garros a ajuns până în sferturile de finală, iar în această vară a revenit în Top 20 mondial. Pentru un loc în optimile de finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Jasmine Paolini. Meciul va avea o miză și mai mare pentru româncă, deoarece Paolini a câștigat toate cele trei confruntări directe disputate până acum între cele două.

La rândul său italianca, favorită numărul 19, a trecut fără mari emoții de compatrioata Lucrezia Stefanini, scor 6 la 4 și 6 la 1, după o oră și 17 minute.

Iar principala favorită a turneului a făcut spectacol la New York. Aryna Sabalenka a spulberat-o pe rusoaica Polina Iatcenko, venită din calificări, cu un dublu de 6 la 1, într-o partidă care a durat doar aproximativ 54 de minute.

Sabalenka este campioana ultimelor două ediții de la US Open și încearcă să cucerească pentru al treilea an consecutiv trofeul de la New York. Dacă va reuși, ar deveni prima jucătoare după Serena Williams, în 2014-2016, care câștigă trei titluri consecutive la US Open. Pentru un loc în turul patru, Sabalenka o va întâlni pe Kamilla Rakhimova, din Uzbekistan, numărul 92 mondial. US Open este ultimul turneu de Grand Slam al anului și se desfășoară la complexul de la Flushing Meadows, din New York. Fondul total de premiere este unul record pentru competiție – 108 milioane de dolari, iar campionii de la simplu vor încasa câte 5 milioane și jumătate.